تكريم وزيرة زراعة جنوب السودان في مركز البحوث الزراعية

قدم الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، درع المركز تقدير لجهود جوزفين لاجو وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان، في دعم العلاقات البحثية والزراعية بين مصر وبلادها، وذلك في ختام زيارتها لمعهد صحة الحيوان بالدقي، التابع لمركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة، فيما قدم الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، درع المعهد تكريما لوزيرة الزراعة في جنوب السودان.

وقالت جوزفين لاجو في تصريحات صحفية عقب تكريمها، إن مصر هي الشقيقة الكبرى لبلدها، وتاريخيا كانت مصر والسودان وجنوب السودان دولة واحدة قبل عام 1956، والتعاون معها يصب في مصلحة استقرار منطقة حوض النيل بشكل تام، وهو ما يدفع طموحات مصر وجنوب السودان، للمزيد من المشروعات المشتركة، لخدمة الشعبين وشعوب دول حوض النيل.

ووجهت وزيرة الزراعة في جنوب السودان، الشكر لمصر على الدعم الدائم لجنوب السودان وخاصة ما يتعلق بنقل التكنولوجيات الزراعية من مصر، مشيرة الى ان دولة جنوب السودان لديها عدد من التحديات في الزراعة وتمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة والتي قد تصل لملايين الافدنة وكميات من الأمطار كافية وكذلك موارد بشرية كبيرة وتحتاج كميات قليلة من المنتجات الزراعية ولا تستطيع استخدام كل هذه الموارد في دولة جنوب السودان كفرص لتطوير قطاع الزراعة.

وأضافت "لاجو" أننا جئنا الي القاهرة لنتعلم وننقل الخبرات المصرية في مجال الزراعة، لافتة إلى أنها قامت بزيارة عدد كبير من المواقع الانتاجية وقطاعات مختلفة منها ما هو مخصص للإنتاج الحيواني والالبان والاستزراع السمكي، والمعامل المركزية التابعة لمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وهيئة تنمية الثروة السمكية ومزارع إنتاج الأسماك.

يأتي ذلك بينما قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية في تصريحات صحفية عقب تكريم وزيرة الزراعة والأمن الغذائي في جنوب السودان أن التعاون مع جنوب السودان أحد اولويات العمل البحثي الزراعي خلال المرحلة المقبلة حيث سيتم تقديم كل الدعم البحثي لجنوب السودان في مجال الزراعة.

وأشار «سليمان» إلى استعداد مركز البحوث الزراعية إلي لتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك مع جنوب السودان لرفع كفاءة الفنيين والباحثين في جنوب السودان، موضحا أنه سيتم التعاون مع جنوب السودان من خلال تقديم التدريب المطلوب وبناء القدرات في المجالات والانشطة الزراعية المختلفة والبحوث التطبيقية.

كما يشمل التعاون أيضا إنشاء بعض المزارع المصرية النموذجية المشتركة في جنوب السودان سواء كان في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أو إنشاء مزرعة للمحاصيل والبساتين، بالإضافة إلى التعاون في مجال تحسين السلالات الحيوانية والقيمة المضافة للمحاصيل الاستراتيجية والميكنة الزراعية والأسمدة والتقاوي وتدريب المبعوثين.