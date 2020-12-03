بريد الوطن.. سبب الحريق وقصص قصيرة أخرى

«سبب الحريق».. قالوا فى التحقيق: إن سبب الحريق ابتسامتى التى دائماً ما تحمل فى جملتها ملخصاً وافياً للمعنى الفاتر الواسع السطحى للابتسام، وسلسلة النجاحات التى حققتها فى مسيرتى العلمية والعملية، والانعكاسات القشرية المحضة الصادرة عن قشرة صدأ ألـمَّت بشخصيتى. «رضا وعدل».. يُهزم وتخز جسده آلاف الإبر أمام متطلبات الحياة، والمديرين الجهال والزوجة النكدية والأبناء الأشقياء الصغار، لكنه يتمتم دائماً: رضا وعدل فالصبر مركوب، ووقت الضيق يُفرز العدو من الصديق.

«الهم الثقيل».. استلقى على ظهره، علَّق نظرة على سقف بيته المزركش بالنجوم، هبَّ واقفاً تلفع بعباءته فصار قطعة من الليل، الغيطان حوله يطويها الصمت، يجافيه النوم، فقد كان يسمع دائماً أن المضروب الذى يحس أن باستطاعته أن يردَّ الضربة يخفف ذلك كثيراً من وقع ما يتلقاه من ألم داخلى، ومع أنه يستطيع بقوة بنيانه أن يرد الصاع صاعين بل ثلاثة، فإن إحساسه الحقيقى بألم الضربة ليس مجرد الألم الموضعى أو الألم العام الناتج عنها، إنما ألم آخر مصاحب أبشع، أقوى، ألم الإهانة، ومع ذلك لا يستطيع رد الضربة، فردها فى نظره هو العيب بعين ذاته، لذلك استسلم لنداء العقل، وقرر التغاضى عن زلتها.

صلاح عبدالستار الشهاوى

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