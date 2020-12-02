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محمود مسلم

بريد الوطن.. عرش الملهمات

كتب:

بريد الوطن
09:59 ص | الأربعاء 02 ديسمبر 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

لاحت فأدهش نورها الحسونا

فرأى قفار ربوعها زيتونا

وثوى بعرش الملهمات أصيلها

مسترجعاً بلحاظها ميسونا

تتهافت الآلاف نحو صباحها

فمتى ستنثر شوقها المكنونا

ومتى يقد قميصه وجد فقد

درس الفراق وصاله المشحونا

فتلت ترانيم البقاء وجيعة

تهمى بدمع أنينها غليونا

رسمت براءة لهفة عرش الهوى   

حتى استحال الهجر ثم حنونا

ساقتك يا بلقيس راح تميمة

حملت على كف الوصال شجونا

وعلى جبين الأمنيات أزاهر

والفلك والأقمار ينتظرونا

ستلوك قسوتك الأليمة بسمة

والليل والقيثار يحتفلونا

يطوى الصباح فراق موساه الذى

ينأى ويقصم عادلاً قارونا

                                                                   عبدالناصر الكومى  

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