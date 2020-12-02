بريد الوطن.. عرش الملهمات

لاحت فأدهش نورها الحسونا

فرأى قفار ربوعها زيتونا

وثوى بعرش الملهمات أصيلها

مسترجعاً بلحاظها ميسونا

تتهافت الآلاف نحو صباحها

فمتى ستنثر شوقها المكنونا

ومتى يقد قميصه وجد فقد

درس الفراق وصاله المشحونا

فتلت ترانيم البقاء وجيعة

تهمى بدمع أنينها غليونا

رسمت براءة لهفة عرش الهوى

حتى استحال الهجر ثم حنونا

ساقتك يا بلقيس راح تميمة

حملت على كف الوصال شجونا

وعلى جبين الأمنيات أزاهر

والفلك والأقمار ينتظرونا

ستلوك قسوتك الأليمة بسمة

والليل والقيثار يحتفلونا

يطوى الصباح فراق موساه الذى

ينأى ويقصم عادلاً قارونا

عبدالناصر الكومى

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