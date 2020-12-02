بريد الوطن.. عرش الملهمات
كتب:
بريد الوطن
09:59 ص | الأربعاء 02 ديسمبر 2020
صورة تعبيرية
لاحت فأدهش نورها الحسونا
فرأى قفار ربوعها زيتونا
وثوى بعرش الملهمات أصيلها
مسترجعاً بلحاظها ميسونا
تتهافت الآلاف نحو صباحها
فمتى ستنثر شوقها المكنونا
ومتى يقد قميصه وجد فقد
درس الفراق وصاله المشحونا
فتلت ترانيم البقاء وجيعة
تهمى بدمع أنينها غليونا
رسمت براءة لهفة عرش الهوى
حتى استحال الهجر ثم حنونا
ساقتك يا بلقيس راح تميمة
حملت على كف الوصال شجونا
وعلى جبين الأمنيات أزاهر
والفلك والأقمار ينتظرونا
ستلوك قسوتك الأليمة بسمة
والليل والقيثار يحتفلونا
يطوى الصباح فراق موساه الذى
ينأى ويقصم عادلاً قارونا
عبدالناصر الكومى
يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com