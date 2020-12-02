بريد الوطن.. الإنسانية ليس لها دين أو جنسية

تخيلوا لو أننا لا نسمع فيروز لأنها أرثوذكسية؟! ولا نعترف بنزار قبانى كشاعر لأنه شيعى علوى؟!.. ونمحو السياب من الذاكرة لأنه سُنى؟.. ولا نقرأ للماغوط لأنه إسماعيلى؟ ونتحفظ عن الضحك ونمتنع عن الفرح لأن دريد لحام شيعى؟.. غاندى يلهم الكثير من الأحرار وهو هندوسى.. أينشتاين أعطى الكثير من العلم للبشرية وهو يهودى.. ستيف جوبز اعتنق البوذية فلماذا لا تقاطعون آبل وحواسيب ولابتوبات لأنها من اختراع رجل لا ينتمى إلى دينكم.. كفوا عن مقاطعة الإنسان وقاطعوا الشر داخلكم الذى يحرمكم من هويتكم وتراثكم ومن علمكم العلوم ترجمها العرب من اليونان ولم يقاطعوها لأنها وثنية!.. الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها اتبعها والإنسان الذى يتقوقع ولا يتواصل مع الآخرين لمجرد تعصبه لفكر أو لديانة أو لمذهب أو لشخص ينتهى علمه وأدبه ويرجع إلى ما قبل كتب التاريخ؟!.. كانت الإنسانية لتكون سعيدة منذ زمن لو أن الرجال استخدموا عبقريتهم فى عدم ارتكاب الحماقات بدلاً من أن ينشغلوا بإصلاح حماقات ارتكبوها.. يقول «جبران»: «منبر الإنسانية قلبها الصامت لا عقلها الثرثار».. يا سادة لا تغيروا أديانكم.. لا تخونوا عقائدكم، لكن احترموا الآخر وحقه فى الحياة.. احترموا الإنسان لتنعموا بالأمان.

سامح لطفى هابيل

محام بالنقض - أبوتيج

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