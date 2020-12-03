بريد الوطن.. حنين

إلى متى كل هذا الحنين؟!

إلى متى كل هذا العشق؟!

إنى أنتظر هذا اللقاء

لقاء حار

حتى أذوب كقطعة السكر بين يديك

فأنت أنت الدفء

أنت أنت الحنان

أنت أنت الأمان كله

ها أنا أنتظر لقاءك

كما ينتظر العصفور خروجه من محبسه

ها أنا أنتظر لقاءك

كما تنتظر الأم خروج وليدها

وكما ينتظر العليل الشفاء

وكما ينتظر الرضيع لثدى أمه

ها أنا أنتظر لقاءك

أعدك أننى لن أتكلم

وكيف أتكلم وقلبى قد رجانى أن يتحدث بدلاً منّى؟!

كى يحكى لك عن عذابه

عن فراقك

عن ضعفه

وعن اشتياقك

حبك

أمل حياتى

عشت وأعيش من أجله

إيناس صبرى أحمد

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