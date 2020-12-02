الرئيس انتصر لها.. الحكومة تنتفض من أجل شروق: "من الفيس إلى المستشفى"

"لم أتخيل سرعة الاستجابة، وتدخل الرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسي شخصيا لعلاج ابنتي"، كلمات بسيطة عبر بها مصطفى محمد شمردل، والد الطفلة شروق، صاحبة الـ6 أعوام، بالصف الأول الابتدائي، التي تعاني من ثقبين بالقلب، ما يؤثر على تنفسها الطبيعي؛ إذ أنه بعد ساعات قليلة من نشر الأب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ناشد المسؤولين بالتدخل لعلاج ابنته، لعدم قدرته ماديا على علاجها، واستجاب الرئيس لعلاجها على نفقة الدولة.

البداية كانت بمنشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كتبه والد الطفلة، تناقلته عددا من الصفحات، إلا وأنه خلال ساعات قليلة فوجئ باتصالات هاتفية بسرعة التوجه للمستشفى الجامعي، ومقابلة عميد كلية الطب بجامعة بني سويف الدكتور عاطف مرسي، ومدير المستشفى الجامعي الدكتور محمد شعبان.

وبالفعل توجه الأب إليهما، ولم يكن بمخيلته ما يحدث، قائلا: "ذهبت إليهم وفي الطريق فوجئت باتصالات من مجلس الوزراء، وبعدها رئاسة الجمهورية تخبرني أن الرئيس شخصيا يتابع حالة شروق ووجه بعلاجها، وفور وصولي للمستشفى استقبلت، وفوجئت أنهم أرسلوا سيارة إسعاف خصيصا إلى منزلي بمركز الفشن، الذي يبعد مسافة 40 كيلو عن مدينة بني سويف، وطالبوني بالاتصال بزوجتي من أجل تسليم الطفلة إليهم، وبالفعل حضرت إلى المستشفى، وأجريت الإشاعات والتحاليل اللازمة لها كافة، وحجزت داخل قسم القلب، تمهيدا لإجراء اللازم لها".

وأضاف والد الطفلة: "الحقيقة لم أتخيل ما حدث أو يحدث حتى الأن، تدخل الرئيس شخصيا، إنه فعلا إنسان، له مني وأسرتي جزيل الشكر والعرفان".

وأوضح والد شروق أنها "ولدت بعيب خلقي وهو ثقبين في القلب، ومنذ ذلك ونحن نتابع لدى أطباء بالخارج، وأخبرونا بأننا بحاجة إلى إجراء جراحة لها، وفي آخر عامان، بدأت ابنتي في المعاناة مع التنفس سواء في أثناء الحركة أو غيرها، وأصبحت غير قادرة على التنفس بشكل طبيعي".

وقال الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، إن هناك بالفعل متابعة رئاسية لحالة الطفلة، وتلقيت اتصالات من مجلس الوزراء والرئاسة، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجها على نفقة الدولة، وبالفعل حضرت وحجزت، وجاري اتخاذ الاجراء الطبي المناسب لها.

وأضاف "مرسي": "ما زالت الطفلة تخضع للفحص والملاحظة لأطباء القلب، وتحت الاحتجاز بقسم القلب في المستشفى، وجاري اتخاذ اللازم لها: "الأحد المقبل ستخضع الطفلة لكونسلتو من أطباء جراحة القلب، لتحديد الإجراء العلاجي المناسب لها سواء القسطرة العلاجية أو عملية جراحية"، لافتا إلى أنها أجرت اليوم أشعة ايكو وتحاليل طبية للدم، وفحص من الدكتور خالد رفعت، الذي اشار إلى إمكانية إجراء قسطرة علاجية.

وتابع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، حالة الطفلة، إذ توجه إلى المستشفى الجامعي لاستقبال الطفلة وأسرتها، لتحجز على الفور بوحدة الرعاية المركزة؛ إذ تبين أنها تعاني منذ ولادتها من وجود ثقبين بالقلب، ما أدى إلى عدم انتظام التنفس.

ووجه رئيس الجامعة الفريق الطبي المعالج للطفلة بسرعة تقديم أوجه الرعاية الصحية كافة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، حتى تتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبيعية؛ إذ يتابع أستاذ أمراض قلب الأطفال بالمستشفى الجامعي الحالة، والذي أكد أن شروق تحتاج إلى عملية قسطرة، وليست قلب مفتوح.

وأضاف "حسن" أن تلك الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية ليست جديدة، بل تأتي ترسيخا لمبدأ الرئيس الإنسان في التواصل والتجاوب المستمر مع مشكلات المواطن البسيط، وأن الجامعة مع المحافظة ومديرية الصحة يعملون معا لتقديم الخدمات الطبية لكل أهالي المحافظة.