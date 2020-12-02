الشرنوبي متحمس لمسلسل "لؤلؤ" وأستعد لفيلم "جارة القمر"

أعرب الفنان محمد الشرنوبي، عن سعادته البالغة بحضورة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية الـ42، والذي عرض حفل افتتاحه على شاشة "DMC"، موضحًا أنه يُحضر الآن، لمسلسل "لؤلؤ"، ومتحمس له جدًا، ويشعر أنه سيخرج بشكل لائق وجميل للغاية.

وأضاف الشرنوبي، أن المسلسل يضم كوكبة من النجوم مثل مي عمر وأحمد زاهر، وإدوارد، ونرمين الفقي، ونجلاء بدر، وهيدي كرم، وهناك مجموعة كبيرة من الفنانين "عاملين شغل جامد أوي ومتحمسين جدا للمسلسل".

وعن فيلمه المقبل، أكد أنه يُحضر لفيلم له اسم مؤقت "جارة القمر"، من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وبطولة كريم فهمي وياسمين رئيس، وعن أغانيه المقبلة، قال :" بشتغل وبعمل حاجات، وأتمنى انها تعجب الناس لما تنزل إن شاء الله".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، وقدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.