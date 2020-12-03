مدير تطوير العشوائيات: الرئيس قال لنا أسعدوا الناس

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن ثقة المواطنين في الصندوق مرتفعة، وأحيانا يطلبون أن يكون الصندوق طرفا لحل المشكلات في بعض المشروعات الخاصة بالمواطنين.

وأضاف "سعيد" خلال استضافته في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “cbc”، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إن الصندوق أثبت جدارته خلال 6 شهور فقط من عمله، وقدم حلولا مناسبة للمواطنين في الوقت الذي كانت تقدم الحكومات السابقة حلولا غير مناسبة على الإطلاق، نافيا شائعات بيع أرض مثلث ماسبيرو إلى مستثمر أجنبي.

وأوضح أن الصندوق قدم الحلول المناسبة لكل مواطن معقبا "الحكومة مبلفتش المواطن، فالقيادة السياسية تؤكد لنا أسعدوا الناس متتبعوش الناس إيه المشكلة الناس تفرح، ده نفس الشركات المنفذة في العلمين هما اللي بينفذوا ماسبيرو، الشقة هنا مكلفانا كتير وتكلفة الأبراج عالية، عاملين خوازيق 30 متر تحت الأرض وحققنا رغبة الناس وكانوا 5 رغبات وسألناهم عن وجود رغبات أخرى ومضت 4537 أسرة على العقود".

وذكر أن مثلث ماسبيرو يضم 24 فدانا، لكن القنصلية الإيطالية ووزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتليفزيون ومسجد أبو العلا خارج التطوير، مؤكدا عدم إضرار أحد من أصحاب الشقق على النيل وسيتم إعطائهم شققا بنفس القيمة الشرائية لكن قد تكون أقل في المساحة.

وأشار مدير صندوق تطوير العشوائيات، إلى أن تطوير الأسمرات ساعد شبابا على أن يكونوا لائقين طبيا ويحصلون على ميداليات مختلفة على مستوى الجمهورية في الألعاب الفردية، متابعا "هيطلع منهم أسماء ترن في العالم كله.. ولادنا دهب شيلنا من عليه التراب واتحدى بيهم العالم".