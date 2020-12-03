"العليا للفيروسات": إصابات كورونا اليومية ستتخطى الـ700 حالة بنهاية ديسمبر

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد المرضى المحجوزين المصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المستشفيات.

ولفت "حاتم" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إلى أنه من المتوقع أن تتخطى أعداد الحالات التي تسجل وترصد، والاعلان عنها من قبل وزارة الصحة يوميا الـ700 حالة، على نهاية شهر ديسمبر الجاري، وفقا للتزايد في أعداد الحالات الواضح يوميا.

وأوضح وزير الصحة الأسبق، أن هناك أسباب شتى كانت سببا رئيسيا في زيادة أعداد الحالات المصابة والمسجلة يوميا، أبرزها التهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية من قبل المواطنين، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات، وشرب الشيش في الأماكن المخالفة، بالإضافة إلى أن فصل الشتاء يعتبر بيئة خصبة لانتشار وتكاثر الفيروسات التنفيبة والانفلونزا عامة، مؤكدأ أن المستشفيات كافة لديها القدرة حاليا على استيعاب الاعداد.

وناشد الدكتور أشرف حاتم، المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوخي الحذر وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، خاصة في الأماكن المشهودة بالازدحام، فضلا عن الاهتمام بأساليب الوقاية والتعقيم والتطهير الدوري للمنشآت.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 133 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102949 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه سجلت 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.