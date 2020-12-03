"العليا للفيروسات": توسعنا في استخدام ريمديسيفير وأفافير لعلاج كورونا

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضو مجلس النواب المصري 2020، عن أنّ أعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أنّ هناك زيادة في أعداد المصابين بكورونا بالمستشفيات الفترة الحالية، لكنها ليست خطرة حتى الآن.

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ"الوطن"، أنّ هناك تعديلات حدثت الفترة الماضية على عدد من البروتوكولات العلاجية الخاصة بمرضى كورونا، وجرى التوسع في استخدام الريمديسيفير وأفافير الروسي، ليشمل جميع الحالات سواء البسيطة والمتوسطة والشديدة، إضافة إلى التوسع في استخدام المضادات الحيوية لأمراض الجهاز التنفسي، موضحا أنّ تعديلات البروتوكولات العلاجية تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتابع وزير الصحة الأسبق، أنّ المستشفيات الجامعية ستبدأ خلال الـ3 أسابيع المقبلة، التجارب الإكلينيكية للقاح الروسي على المتبرعين، مضيفا أنّ أول الجارب ستبدأ بالمستشفيات الجامعية الكبرى، كسمستشفيات جامعية القاهرة وعين شمس والمنصورة واسيوط والزقازيق، مشيرا إلى أنّ المستشفيات الجامعية على أتم الاستعداد لمواجهة أي طوارئ تتعلق بكورونا.

وناشد حاتم، المواطنين، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة كورونا المستجد، وتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والاهتمام بجودة الطعام والاهتمام وتناول الخضراوات والفواكه، والغسل الدوري للأيدي بالماء والصابون، والابتعاد عن المناطق المزدحمة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.