"الري" و"النقل" تتفقان على تذليل أي معوقات تواجه المشروعات المشتركة

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين الوزارتين، مشيرًا للدور الحيوي للوزارتين في خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، رحب الفريق كامل الوزير، بالتعاون المشترك بين الوزارتين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فيما يخص فتح طرق ومحاور جديدة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع الوطن.

وناقش الوزيران موقف المشروعات المشتركة والتذليل الفوري لأي معوقات تواجه المشروعات، بهدف نهوها طبقًا للجدول الزمني المحدد لها.

وتشارك وزارة الموارد المائية والري، مع وزارة النقل، في العديد من المشروعات، أهمها تطوير المجاري المائية المتقاطعة مع محاور النيل التي تنفذها وزارة النقل، ورصف الطرق الأسفلتية على جانبها، وتشمل التقاطعات مع محاور سمالوط، وحلوان، وعدلي منصور ببني سويف، ومحور قوص - نقادة، ومحور كلابشة بأسوان، للاستفاده من المظهر الجمالي للمجاري المائية، مع المحاور المتميزة المنفذة لخدمه أهالي المحافظات.

وتنسق وزارة الموارد المائية والري، مع هيئة ميناء الإسكندرية والشركات أصحاب الأراضي المتداخلة، مع مشروع تطوير وتوسعة الميناء الصادر بشأنها قرار رئيس الوزراء، والتوسعات الخاصة بكوبري المنيب على نهر النيل، والتي يتم تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وبما يساهم في سرعة إنجاز المشروع بالتزامن مع إزالة أي معوقات خاصة بمجرى النهر.

كما تُنفذ الوزارتان مبادرة متعلقة بزراعة جسور المجاري المائية بأشجار الكافور والكازورين، للمحافظة عليها من النحر والانهيار في ضوء ما تعانية الجسور من تعديات، نتيجة عمليات التطهير، وظهر ذلك جليا في بعض الترع والمصارف.

وتنسق الوزارتين فيما يتعلق بتنفيذ الكباري طبقا للخطة العاجلة أمام المزلقانات الجديدة، وأن تراعي تيسير عملية السير وعبور السكة الحديد.