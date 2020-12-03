أسعار الذهب اليوم الخميس 3-12-2020 في مصر: ارتفاع بقيمة 10 جنيهات

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات صباح اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر ارتفاعا، مقارنة بأسعار مساء أمس، والتي سجلت ارتفاعا بقيمة تقدر بـ8 جنيهات، وعلى مدار الشهور القليلة الماضية، شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد، والذي أدى إلى تراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 927 و910 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 794 و796 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 681 و682 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

اليومتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6352 و6368 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا

وكانت قد شهدت أسعار أسعار الذهب مساء يوم الثلاثاء الماضي ارتفاعا، مع تجدد الاهتمام بالمعدن الأصفر، الذي يمثل ملاذا آمنا، في ظل ارتفاع الإصابات بالموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وصعد إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مدعوما بتراجع الدولار، وتدل المؤشرات على إحراز تقدم في مناقشات بشأن حزمة تحفيزات أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات جائحة، وفق "روسيا اليوم".

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1785.10 دولار للأوقية، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1788.50 دولار للأونصة، حيث سجل المعدن النفيس أسوأ انخفاض شهري في أربع سنوات مساء الاثنين الماضي، حيث هبط إلى 1764.29 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من يوليو الماضي.

وربحت الأسهم الآسيوية بفضل تنامي احتمالات طرح لقاح فيروسش كورونا، فيما من المرجح أن يتلقى بعض الأمريكيين اللقاح قبل عيد الميلاد، وارتفعت أسعار الذهب في السعودية أيضا، وذلك بدعم صعود المعدن الثمين عالميا، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة ليصل إلى 220.39 ريال (58.77 دولار)، مقابل 218.60 ريال (58.28 دولار) أمس.

الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى منذ 2016

وانخفض المعدن الاصفر ليسجل أسوأ أداء شهري منذ 2016، وفقًا لتقرير وكالة "رويترز"، فإن الذهب سجل أدنى مستوى له في أربع سنوات، إذ حفز تفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي سريع يغذيه لقاح مضاد لفيروس كورونا المستثمرين على شراء أصول تقليدية عالية المخاطر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.45 بالمئة إلى 1780.10 دولار للأوقية، خلال جلسة التداول الأخيرة، بعد أن هوى في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من يوليو عند 1764.29 دولار. وعلى مدار الشهر هبط المعدن النفيس 5.2 بالمئة.