زراعة المنوفية: تطهير 32 كيلومترا من المساقي الخصوصية

أكد المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن المديرية انتهت من تطهير 32 كيلو من المساقي الخصوصية خلال شهر نوفمبر الماضي، وجرى إزالة جميع الحشائش والعوالق التي تعوق تدفق مياه الري للأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وقال "الجمل" في تصريح له، اليوم، إن عملية التطهير شملت مراكز "أشمون، بركة السبع الشهداء، شبين الكوم، ومركز تلا" مشددا على المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بجميع نواحي المحافظة ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بضرورة الالتزام بخطة التطهير والمتابعة المستمرة للترع والمصارف للوقاية من انتشار الأمراض وحفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري للمحافظة.