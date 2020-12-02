تسجيل 18672 بحثا علميا بجامعة المنوفية

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية، اجتماع جلسة مجلس الدراسات العليا، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، برئاسة الدكتور أحمـد فـرج القاصد، نائبه للدراسات العليا والبحوث، بمشاركة أعضاء اللجنة "أون لاين"، عبر المنصات الإلكترونية.

وأعلن "القاصد" خلال الاجتماع، أن الجامعة سجلت 18672 بحثا خلال الفترة الماضية، منهم 5295 فرديا، و133675 مشتركا، كما سجلت 198 بحثا خلال شهر نوفمبر.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد، حرص الجامعة على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، طبقا لتعليمات وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، طوال فترة الدراسة، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مشددا على عدم التهاون في تطبيق هذه الإجراءات.

وناقش مجلس الدرسات العليا بجامعة المنوفية، خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا للعام الدراسي الجديد، والإجراءات الاحترازية التي اتخذت لحماية الدارسين وأعضاء هيئة التدريس من عدوى فيروس كورونا إلي جانب مناقشة نصاب الإشراف على الرسائل العلمية بكليات الجامعة.

وشدد نائب رئيس الجامعة، علي ضرورة الالتزام بالخطة التدريسية للدراسات العليا بالكليات، مشيرا إلى وضع خطة متكاملة في إطار قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة، لتطبيق منظومة التعليم الهجين "المختلط"، الذي يجمع بين التعليم وجها لوجه؛ إذ يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، الأمر الذي يُسهم في تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلي من خبرة أعضاء هيئة التدريس.

كما تناولت الجلسة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا، وصادقت اللجنة على محضر إجتماع الجلسة السابقة، والإحاطة بمتابعة ما نفذ من قرارات، بالإضافة إلى الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا، المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه عن العام الجامعي السابق والحالي، إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية، المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة، وخارجية بالجامعات المصرية والعربية.

على صعيد متصل، شاركت الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب في افتتاح منافسات لعبة اللياقة البدنية، التي تنفذ ضمن منافسات مهرجان الدوري الرياضي، المقام تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، وإشراف دكتور محمد شاهين، مدير عام رعاية الشباب.

وشارك في المنافسات كليات التجارة والهندسة بشبين وهندسة منوف والإعلام والتربية النوعية والاقتصاد المنزلي والصيدلة والآداب، وأكدت الدكتورة نانسي أسعد أهمية الأنشطة الطلابية، ودعم الطلاب ماديا ومعنويا في مختلف المنافسات الرياضية وغيرها من الأنشطة، من أجل تحفيز الطلاب على المشاركة باستمرار في الأنشطة التي تنظمها رعاية الشباب .