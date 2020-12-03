"عركة أمريكاني" طريق يوسف ورفاقه للنجومية: ننافس الكبار بمسلسل يوتيوب

رحلته لم تختلف، في بدايتها، عن ملايين من الأطفال الذين ساقتهم الصدفة لتقديم عمل مسرحي متواضع ضمن فريق كنسي يشاركون فيه، غير أن حب يوسف سليمان الجارف للتمثيل دفعه لطرق جميع أبواب تلك المهنة العسرة دون كلل، فتارة يرتدي ثوب المؤلف الذي يصنع الأحداث في العمل، وأخرى يصبح مخرجًا ماهرًا يضع التعليمات بحزم للممثلين تحت قيادته، إلا أن حلمه الحقيقي تجلى بعد وثوب فكرة إلى عقله بإنتاج مسلسل تليفزيوني يحمل اسم "عركة أمريكاني"، والذي يحلم بخروجه للنور خلال شهر رمضان المقبل تمهيدًا لعرضه على موقع "يوتيوب".

المخرج: اخترنا "يوتيوب" لنظهر كممثلين في بداية طريقنا

لم يخش الشاب العشريني غرابة الاسم الذي اختاره للمسلسل الذي ألّفه وأخرجه، بل وجد أنه البوابة الأولى للفت أنظار المشاهدين حتى قبل عرضه، "سميته عركة أمريكاني عشان بيحكي عن شاب ألّف رواية بنفس الاسم، وأصدقاؤه طلبوا منه يحكيلهم أحداثها، ومن هنا بتجرى أحداث المسلسل اللي الناس هتشوفها".

"الصيت" أو "الغنى" لا يشغلان بال "يوسف" أثناء تنفيذه للمسلسل، ولا يخشى خروج العمل على "يوتيوب" خلال شهر رمضان الذي تتكدس فيه الأعمال الدرامية عبر شاشة التليفزيون، لأن هدفه الوحيد إعطاء فرصة حقيقية للكثير من الممثلين المبتدئين لإظهار موهبتهم الفنية في ظل صعوبة دخول عالم التمثيل وعدم إتاحة بعض شركات الإنتاج الفرصة لذلك.

"عركة أمريكاني" هو تتويج لسلسلة من الأعمال التي شارك فيها الشاب العشريني منذ طفولته، حيث سبق وقدم العديد من الأفلام القصيرة مثل فيلم بعنوان "قصر العزيز" الذي فاز عنه بجائزة أفضل مدير تصوير في أحد المهرجانات بساقية الصاوي، وفيلم أخر بعنوان "ألف هنا" الذي شارك في تأليفه وساعد في إخراجه "كنت محظوظ إني إتعلمت على إيد كتير من الفنانين الكبار، زي الشاعر مدحت العدل، والمخرج بيتر ميمي، وموهبتي كصانع محتوى سينمائي كبرت على إيديهم".

رتوش بسيطة تفصل يوسف وأصدقائه عن إنهاء عملهم المنتظر، يشاركه فيه مجموعة من الممثلين الشباب على رأسهم محمد عيد ويارا سامح وأحمد أبو سنة وإبراهيم عطية، ينتظرون اللحظة التي يسمعون فيها كلمة إشادة لا تضاهيها أموال الدنيا، "الناس هاتتفاجئ بموهبة ممثلين كتير في المسلسل ده، وكل فريق العمل بيموت نفسه عشان الناس تتبسط من العمل لما يخرج للنور".