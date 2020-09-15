البطولة المشتركة شعار دراما رمضان 2021.. "وداعا لزمن النجم الواحد"

تشهد دراما رمضان 2021 سيطرة قوية للبطولة المشتركة فبعد أن كان المسلسل يعتمد على بطل واحد في العمل، فضَّل عدد من الكتاب والمخرجين هذا العام الاعتماد على ثنائي للمشاركة في البطولة.

فنجد كريم عبد العزيز وأحمد مكي يتشاركان في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" وأعلن المخرج بيتر ميمي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مشاركة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، في مسلسل "الاختيار 2"، رمضان 2021.

مسلسل الاختيار 1، كان يتناول حياة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، فيما يُظهر العمل، العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

مسلسل الاختيار، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي.

تعاقد الفنان أمير كرارة وأحمد السقا مع تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مسلسل "نسل الأغراب".

"نسل الأغراب " من المقرر إنتاجه في رمضان لعام 2021، حصرياً على شاشات المتحدة، ومن إخراج محمد سامي.

يذكر أن الفنان أحمد السقا غاب عن الموسم الرمضاني بالعام الماضي، وظهر من خلال برنامج مسابقات "اغلب السقا"، وظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" مع الفنان أمير كرارة.

عمرو سعد ومصطفى شعبان يستعدان لتصوير مسلسل "عش الدبابير" وسيتم تصويره في عدد من الدول العربية ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد خالد.