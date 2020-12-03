ضبط 232 قطعة سلاح وتنفيذ 80477 حكما قضائيا

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 232 قطعة سلاح ناري، بحوزة 166متهما، وذلك على النحو التالي: 12 بندقية آلية، 2 بندقية رصاص، 62 بندقية خرطوش، 11 طبنجة، 145 فرد محلي، 187 طلقة مختلفة الأعيرة 20 خزينة متنوعة. 190 قطعة سلاح أبيض. في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 80477 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 6667 محكوم عليه، وذلك على النحو التالي 351 حكم جناية، 23813 حكم حبس جزئي، 4583 حكما حبس مستأنف، 40554 حكم غرامة 11176 حكم مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 232 قضية مخدرات بحوزة 250 متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر البانجو وزنت 33,585 كيلو جرام. كمية من مخدر الحشيش وزنت 31,936 كيلو جرام. كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,012 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2,107 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 990 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 505 جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 175 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 150 جراما، عدد 118446 قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 42 متهما، في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 12 متهما ارتكبوا 27 حادث متنوع. في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 26 متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 254 دراجة نارية مخالفة. في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 22084 مخالفة مرورية متنوعة. في مجال فحص السائقين: فحص 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.