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محمود مسلم

ضبط 2 طن ونصف "رنجة" غير صالحة للاستهلاك في الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
01:37 م | الخميس 03 ديسمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شنت مباحث التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط 2 طن ونصف الطن رنجة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق.

تلقى العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا من العقيد محمد نصحى وكيل مباحث الإدارة، بضبط 2 طن ونصف الطن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة للتحقيق.

 

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