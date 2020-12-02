محافظ جنوب سيناء يقترح تقليل مصروفات جامعة الملك سلمان

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، في الاجتماع الثالث لمجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، فرع مدينة رأس سدر، عبر الفيديو كونفرانس، في إطار تكثيف الجهود والأنشطة بالمجالات شديدة التأثير في التنمية المتكاملة، وذات الصلة المباشرة بالمواطنين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الرؤية الاستراتيجية للجامعة، واللائحة المالية المعدلة، ولائحة مجلس أمناء الجامعة، والأساليب المقترحة لتشجيع رؤوس الأموال التطوعية لدعم الجامعة لتحقيق أهدافها.

وأكد مجلس الأمناء خلال الاجتماع على الأخذ بالتجربة الناجحة للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجرى استعراض نموذج لإحدى الجامعات الذكية بالولايات المتحدة الأمريكية، للاستفادة من تطبيقه بجامعة الملك سلمان، بصفتها أول جامعة ذكية في مصر.

وطرح محافظ جنوب سيناء عدة أفكار ومقترحات، منها تقليل المصروفات لأقصى درجة بالكليات التي لوحظ تدني الأعداد المتقدمة بها، تشجيعا على الإقبال على الدراسة بها، حرصا على دعم الطلاب وأولياء أمورهم.

كما اقترح المحافظ فتح باب القبول في المجالات المختلفة من خلال الفصل الدراسي الثاني، لمن لم يجرى قبولهم في الفصل الدراسي الأول، بعد رفع مستواهم من خلال دورة تأهيل قصيرة تنظمها الجامعة.

وأكد "فودة" ضرورة إعطاء الأولوية لأبناء ومواطني جنوب سيناء في الوظائف المحتمل طرحها للعمل بالجامعة، خاصة الحاصلين على تقديرات مرتفعة أو درجات علمية عليا، وقد نالت هذه الاقتراحات استحسان مجلس الأمناء.