محافظ جنوب سيناء يلتقي وفد كلية الدفاع الوطني

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، وفد كلية الدفاع الوطني، من أعضاء هيئة التدريس ودارسي دورة الحرب وأسرهم، بقيادة اللواء تامر عبد المنعم شوشة، مدير الكلية، ضمن زيارته للمحافظة، للتعرف على أوجه التطور والإنجازات والمشروعات القومية بمحافظة جنوب سيناء، لكونها من المحافظات الرائدة في مجال التنمية.

وقدم اللواء تامر عبدالمنعم شوشة، الشكر لمحافظ جنوب سيناء لاستمرار دعمه لأكاديمية ناصر العسكرية العليا، لأداء رسالتها التعليمية السامية في تأهيل كوادر القوات المسلحة، وكبار العاملين بالدولة والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى تعاونه واهتمامه لتسهيل إقامة الوفد.

وألقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، محاضرة بعنوان "دور محافظة جنوب سيناء في مجال التنمية وإثراء الدخل القومي"، استعرض خلالها إمكانات المحافظة في المجالات المختلفة، وما جرى إنجازه من مشروعات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، ومدى التطور الذي تحقق في كافة المجالات.

وكرم محافظ جنوب سيناء أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، وأسر الدارسين، وتبادل الطرفان الدروع التذكارية.

حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام، واللواء خالد متولي، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة.