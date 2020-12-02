بالصور.. تعليم جنوب سيناء تطلق مهرجان التفوق الكشفي للفرق المدرسية

أطلقت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مهرجان التفوق الكشفي للفرق المدرسية، ضمن فعاليات المعسكر الكشفي، الذي ينظمه توجيه التربية الرياضية بالمديرية، وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وشهد فعاليات انطلاق المهرجان عادل عتلم، وكيل المديرية، وسامي الجندي مدير الشئون التنفيذية، وأعضاء لجنة التقييم بوزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد عبداللطيف.

وانطلق المهرجان بطابور العلم، وقام الطلاب المشاركين بتجهيز معسكر كشفي كامل بالخيام، و مارس الطلاب الهوايات الكشفية المختلفة ذات الطابع السيناوي، واختتم المعسكر بحفلة سمر.

وقالت أميرة عباس، موجه أول التربية الرياضية، إن مهرجان التفوق الكشفي لمدة يومين، للفرق الكشفية، مستمر على مدار العام، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

وأوضحت أن 7 فرق كشفية تشارك في المهرجان وهي: مرحلة الأشبال بمدرسة الزهور الابتدائية، ومرحلة الكشافة بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي، والكشاف المتقدم عام بمدرسة الشهيد محمود ناجي، ومرحلة الكشاف متقدم فني بمدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية، ومرحلة البراعم بمدرسة الزعيم السادات الابتدائية، ومرحلة فرسان الإرادة مدرسة التربية الفكرية والصم وضعاف السمع.

وأكدت موجه أول التربية الرياضية، أن لجنة التقييم بوزارة التربية والتعليم أشادت بمستوى الفرق الكشفية بجنوب سيناء.

جدير بالذكر، أن مهرجان التفوق الكشفي للفرق المدرسية، جرى تنظيمه تحت إشراف أميرة عباس، موجه أول التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ونجم الدين بخيت، موجه التربية الرياضية، وطلبه جميع حسان، مسئول الكشافة المركزي، وعبدالستار عبداللطيف، مدير المعسكر، وأيمن أبوزيد موجه التربية الرياضية.