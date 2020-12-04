إزاى تتنازل عن وحدتك السكنية أو تبيعها بشكل قانونى؟.. الإسكان تجيب

يلجأ بعض المواطنين الذين حصلوا على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى بيعها بعد الحصول عليها، وذلك لتحقيق مكسب مالي، لكنهم يقعون تحت طائلة القانون.

ولايحق لمالكي وحدات شقق الإسكان الاجتماعي ببيعها خاصة أنها مدعومة من الدولة، مما يجعلهم ينتظرون مرور 7 سنوات على التخصيص حتى يتمكنوا من بيع وحداتهم بشكل قانوني، لكن صندوق الإسكان الاجتماعي حدد أيضًا ضوابط وشروط للبيع حتى بعد مرور 7 سنوات.

عبدالحميد: التنازل لابد أن يكون بشكل قانونى حتى لا يتعرض المالك لعقوبة الحبس والغرامة وسحب الوحدة

ووفقا لتصريحات الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى، ودعم التمويل العقارى، مى عبدالحميد، فإنه لابد أن يكون التنازل بشكل قانونى وليس تنازلا من "الباطن"، حتى لا يتعرض المالك إلى العقوبات المحددة من الصندوق فى حالة مخالفة الشروط المنصوص عليها، والتى تصل في بعض الأحيان إلى السجن والغرامة، أو سحب الوحدة من المالك.

وأشارت إلى أن التنازل يتم بالتوقيع أمام الموظف المسئول بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما، بموجب توكيل رسمي بموضوع التنازل، ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل، وأن يتم سداد المستحقات عن الأرض أو الوحدة حتي تاريخ التنازل، وعدم وجود مخالفات أيًا كان نوعها عند التنازل، وأن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في جميع الالتزامات أو الضوابط السارية.

وتابعت "عبدالحميد"، أنه بعد مرور 7 سنوات لا بد من أن يخطر الحاجز الوزارة بعملية البيع، فلا بد من سداد باقي ثمن القرض بالكامل، وسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه سواء دعم الفائدة من البنك المركزي.

ويتم تخصيص الوحدة بنظام التمويل العقاري على 20 سنة وبفائدة 7%، وتسلم خلال 36 شهرا من موعد الإعلان عن الطرح.

المستندات المطلوبة للتنازل عن الوحدة بشكل قانونى:

1- أصل محضر استلام الوحدة السكنية أو مذكرة فقد من قسم الشرطة في حالة فقد المحضر.

2- صورة بطاقة الرقم القومى للمتنازل.

3- أصل التوكيلات في حالة عدم وجود المتنازل.

4- صورة بطاقة الرقم القومى للمتنازل إليه وكذا صورة من بطاقة الزوجة أو صورة قسيمة الزواج.

5- شهادة من بنك التعمير والإسكان تفيد بأن المتنازل إليه غير متمتع بقرض تعاوني هو وزوجته وأولاده القصر.

6- في حالة ما إذا كانت الوحدة مملوكة لشركة أموال محضر جمعية عمومية غير عادية يتطلب “صورة حديثة من السجل التجارى بعد الاطلاع على الأصل”.

7- في حالة ما إذا كانت الوحدة مملوكة لشركة أفراد يتطلب صورة حديثة من السجل التجارى بعد الاطلاع على الأصل.

8- أصل إعلام الوراثة في حالة التنازل عن وحدة توفي مالكها.