والدة طالب أزهري بترت ذراعاه تناشد "الطيب": انقذ ابني يا فضيلة الإمام

اغتال القطار حلمه، سقط أسفل عجلاته التي لا ترحم فدهس ذراعية في وقت مبكر من الصباح أثناء توجهه إلى "درس خصوص".. ظل ينزف الدماء على القضبان أكثر من ساعة حتى عثر عليه شابان، هرعا إلى نجدته بسيارة إسعاف إلا أن الأطباء اضطر إلى بتر ذراعيه حفاظا على حياته.

"رضا حمزة محمد" والدة الطالب على محمد على إبراهيم عيسى، 16عامًا، طالب بالثانوية الأزهرية، ممقيم بقرية "الكفر الجديد" مركز ميت سلسيل بالدقهلية، جلست وعلى وجهه ملامح اليأس، قتل الحزن على ابنها ابتسامتها الراضية وقناعتها بحياتها.

تحكي الأم لـ"الوطن" تفاصيل مع حدث ابنها قائلة: "حاول استقلال القطار أثناء توجهه لدرس خصوصي فسقط أسفله وكانت الساعة حينها 6 صباحًا ولا يوجد بالمحطة لمبات كهرباء ولا كاميرات مراقبة، فظل بجوار القضبان أكثر من ساعة، وقبل قدوم القطار التالي بثوانٍ سمع شابان صوتا يتألم وحينما توجها إلى مصدر الصوت وجداه إلى جانب الرصيف، ونجحا في إيقاف القطار القادم قبل دهسه، واستدعيا الإسعاف التي نقلت ابني إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة".

وأشارت إلى انها لا تعرف من المسؤول عن الحادث، سائق القطار أم المسؤولون في المحطة الذين أهملوها وتركوها بدون إضاءة أو كاميرات مراقبة: "يمكن لو كان حد اتحرك وساعده وقت وقوع الحادث مكنش اتعرض للبتر ولو حد أغاثه كان الوضع اختلف أنا راضية بما حدث، لكن ابني ضنايا أصبح بدون ذراعين ... حسبي الله ونعم الوكيل".

وتواصل حديثه باكية: "ابني مستقبله ضاع لأنه فقد ذراعيه، ومطلوب من كل المسؤولين في الدولة أن يساعدوا ابني يدخل 3 ثانوي ويوفروا له أطراف صناعية لأن ونفسيته حاليا متدمرة ، أنا مش عاوزه حاجة من حد، محتاجاهم يقفوا بجوار ابني في محنته.. حينا أراه ينظر لي وكأنه يشاور إلى ذراعيه قلبي يتمزق ..أنا مفيش في إيدي حاجة أعملها لك يابني والله، أرجوكم ساعدوا ابني نفسيا لأن 3 ثانوي راحت منه، أنا عاوزه الرحمة والعدل".

وناشدت الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر قائلة: "أنا عندي 3 أبناء وكلهم بالأزهر، لجأت ليك لتققف مع ابني، ولا تضيع عليه 3 ثانوي فمستواه العلمي ممتاز، وكان مهتم بدروسه ويراجع القرآن الكريم، لا أريد مستقبله يضيع، بالله عليكم ساعدوا ابني أن يكون بني آدم سوي، وعاوزه ابني يكون راضي بقضاء الله، بالله عليكم ساعدوه".

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بإصابة شاب دهسه القطار المتجه إلى مدينة المطرية، بناحية ميت مرجا سلسيل بمركز الجمالية.

انتقلت مباحث مركز شرطة الجمالية إلي مكان الحادث، بالفحص تبين أن المصاب يدعى "على محمد على إبراهيم عيسى" 16 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري ومقيم بقرية "الكفر الجديد" مركز ميت سلسيل، سقط أثناء ركوب القطار المتجه من المطرية الى المنصورة، ما نتج عنه بتر ذراعيه وإصابته باشتباه كسر في الجمجمة.

جرى نقل الطالب إلى مستشفى الجمالية المركزي، وتبين أن إصابته خطيرة وأن الحادث تسبب في بتر ذراعيه وحالته سيئة فتم تحويله إلي مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة.