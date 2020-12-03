العليا للفيروسات: ابتعدوا عن الشيشة والتزموا بالكمامات

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ هناك أعراض جديدة جرى اكتشافها مؤخرا، بدأت في الظهور على مرضى كورونا، تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة لمدة يومين، ثم انخفاضها، ثم الارتفاع مرة أخرى، فضلا عن شعور المريض بتكسير في الجسم وصداع، وهذا مع الحالات البسيطة.

وأوضح حاتم، أنّ الحالات الشديدة تبدأ بارتفاع درجات الحرارة، و"نهجان" وضعف في التنفس، وفقدان حواس الشم والتذوق والشعور بالقيء أحيانا.

وأكد وزير الصحة الأسبق، أنّ هناك عوامل رئيسية في نقل عدوى كورونا مباشرة للإنسان، خاصة الأشياء المتعلقة بالاستخدامات الشخصية والمرتبطة بالجهاز التنفسي، مثل الشيشة.

وأضاف حاتم، أنّ الشيشة ناقل رئيسي لفيروس كورونا، وكذلك استخدام المتعلقات الشخصية في الأكل والشرب دون تطهيرها جيدا، والممثلة في الأكواب والأطباق والملاعق والشوك، وغيرها من الأشياء التي يستخدمها الإنسان مباشرة.

وناشد وزير الصحة الأسبق، المواطنين، بتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال التواجد خارج المنزل، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وتجنب الجلوس في الأماكن المزدحمة كثيرا، والابتعاد عن بؤر تقديم الشيش المخالفة لتعليمات وتوجيهات الحكومة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 133 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102949 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أنّه جرى تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وتابع أنّه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإنّ زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.