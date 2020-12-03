آخر أخبار مصر.. تراجع أسعار 25 سلعة في 10 أشهر ومرتبات ديسمبر يوم 22

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، خدمة "آخر أخبار مصر"، التي تشمل أهم الأخبار الخدمية التي تهم المواطنين خلال اليوم، على النحو التالي:

تراجع أسعار 25 سلعة استراتيجية خلال 10 أشهر

كشفت تقارير حديثة، صادرة عن الغرف التجارية، عن تراجع كبير أسعار 25 سلعة في السوق المحلي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أبرزها اللحوم البيضاء والأرز والأسمنت.

6 قرارات لمواجهة كورونا في الكنيسة الإنجيلية

اجتمع المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، اليوم، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، إلكترونيا، وقرروا عدة قرارات، أبرزها استمرار العبادة بالكنائس بحضور 25% من مساحة الكنيسة، وكذلك في الأفراح والجنازات، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

الحكومة تصرف مرتبات الشهر الحالي يوم 22 ديسمبر

قررت الحكومة المصرية صرف مرتبات العاملين بالدولة الخاصة بشهر ديسمبر في موعد مبكر 3 أيام، مقارنة بالشهور الثلاثة الماضية، وتبدأ وزارة المالية صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة بداية من يوم 22 ديسمبر.

اشتراطات جديدة للبناء خاصة بكل حي: لازم الشمس تدخله

تناقش وزارتا التنمية المحلية والإسكان، بالتعاون مع جهات مختصة وأساتذة جامعات، الملامح الأساسية خاصة اشتراطات البناء، بهدف استعادة الوجه الحضاري للعاصمة والمحافظات ووقف مخالفات البناء.

وكشف مصدر حكومي، عن ملامح ضوابط الاشتراطات الجديدة للبناء، والتي تشمل مراجعة للرخص التي صدرت قبل قرار وقف البناء في يونيو الماضي، فيما يتعلق بعدد أدواء البناء للعقار المقرر بناءه، وفيما بعد يتم أخذ عرض الشارع في الاعتبار للحصول على التهوية المناسبة للعقار ودخول الشمس.

"الأرصاد": "نوة قاسم" أمطارها متوسطة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إنّ نوة قاسم المقرر أن تبدأ غدًا الجمعة لن تشهد أمطار غزيرة كما روّج البعض على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ومتوقع أن تكون الأمطار متوسطة، ولن تتسبب في تعطيل الحركة.

مد فترة شراء كراسات شروط وحدات متوسطي الدخل لـ"سكن لكل المصريين"

أعلنت وزارة الإسكان مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الخاصة بإعلان المرحلة الأولى لسكن كل المصريين، لمدة أسبوعين لتصبح حتى يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 بدلا من 7 ديسمبر 2020.