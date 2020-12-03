وزير الري يكشف تفاصيل "ري الأراضي بالموبايل": فكرة بسيطة وهنطبقها

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تفاصيل مشروع الري بالهاتف المحمول، قائلا: "إن التطبيق جرى تصميمه من أجل مساعدة الفلاحين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري، وسيطبق بعد 6 أشهر على مُزارع يستخدم الري الحديث في محافظة الدقهلية، لزراعة 70 فدان".

وأوضح عبدالعاطي لـ"الوطن": "أن التطبيق فكرته بسيطة، وتقوم على استخدام مجسات لقياس رطوبة التربة، وترسل إشارة الى المزارع على هاتفه المحمول، تشير إلى حاجة الأرض للري، ومن ثم يمكن ريها في الوقت والموعد المطلوب، وهو ما يوفر المياه".

وأكد أن هذا لا يعني أن يروي الأرض بالهاتف المحمول وهو جالس في منزله، مشيرا إلى اختيار مزارع السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لتطبيق التجربة، بسبب الإمكانات التي يتمتع بها المزارع، حيث يروي 70 فدانا بالأسلوب الحديث، وحقق إنتاجية عالية وتوفير في مياه الري والأسمدة والمبيدات.

ولفت إلى أن وزارة الري تستخدم التكنولوجيا الحديثة في قياس منسوب النيل والترع والرياحات، من خلال ما يعرف بوحدة التليمتري، وترسل إشارات إلى الهاتف المحمول للمسئولين عن توزيع الري في الوزارة، فضلا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في قياس منسوب الآبار، والسحب في الوادي الجديد، واستخدام التكنولوجيا في قياس رطوبة الأرض، فكرة بسيطة، وليست معقدة أو صعبة.

وأكد الوزير أن تجربة استخدام الري عن طريق الموبايل ليست وليدة في مصر، لكن تطبقها دول عديدة، وسيتم عرض التجارب من خلال الإعلام المائي التابع للوزارة، لتشجيع المزارعين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري والزراعة.

وكان المعهد الدولي لإدارة المياه، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أطلق تطبيقًا يساعد صغار المزارعين في مصر، على تحسين إنتاجية المحاصيل، وتوفير مياه الري، حيث يوفر التطبيق للمزارعين معلومات خاصة تناسب قطع أراضيهم وبيانات الطقس وأنواع المحاصيل، ويعمل على استخراج قيمة التبخر، والإنتاجية الأولية الصافية للمحاصيل الرئيسية، ومن ثم ترجمة تلك البيانات التقنية إلى جداول ري مقروءة.

ويحدد التطبيق، كمية المياه المطلوبة بناءً على نوع المحصول، ونظام الري المناسب، وحجم المزرعة، ووقت الزراعة، وأنواع مضخات المياه، ومصدر الطاقة، ونوع التربة، وتم تصميم التطبيق وتنفيذه في نوفمبر عام 2019، وبدأ تدريب المزارعين على استخدامه، وشارك في تطوير التطبيق جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بمصر، ومعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، التابع لمركز البحوث الزراعية، ويمول المشروع منظمة (فاو) والحكومة الهولندية.

وكان وزير الري، قام بجولة اليوم إلى محافظة الدقهلية، أعلن خلالها عن التطبيق خلال زيارته إلى إحدى المزارع التي تستخدم الري الحديث في الزراعة.