محافظ البحيرة: نتعامل بنجاح مع الأمطار الغزيرة.. وحادثة واحدة فقط

قال اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، إن أمس الأربعاء، كان يوم صعب للغاية على المحافظة، بعد أن استقبلت أمطار غزيرة جدا، بالأخص على شمال المحافظة والعاصمة دمنهور، مؤكدا أنه قام بالكثير من الجولات لمتابعة الوضع والتعامل معه.

وأضاف أمنة، خلال تصريحات مقابلة مع برنامج "أحداث اليوم"، على قناة "Extra News"، أن العاصمة دمنهور، استقبلت أمطارا كثيفة اليوم الخميس أيضا، بالإضافة المدن الشرقية من المحافظة كـ"إيتاي بارورد، كوم حمادة" وغيرهم.

وتابع محافظ البحيرة: "مناطق غرب المحافظة عانت من أمطار غزيرة هي الأخرى اليوم، وبالتحديد بمنطقتي (أبو المطامير، وادي النطرون)، فالأمطار تتوالي على المحافظة بشكل دوري دون توقف أو انقطاع، باستثناء المنطقة الشمالية من المحافظة باتجاه البحر التي بدأت تستقر فيها الأحوال الجوية بعض الشيء وتتوقف الأمطار اعتبارا من الثانية عشر ظهر اليوم".

وأوضح أن رغم هذه الظروف الجوية الصعبة ما زالت المحافظة قادرة على الحفاظ على السيولة المروية بخمس محاور رئيسية داخل المحافظة وهي (الطريق الدولي، والطريق الزراعي، الطريق الصحراوي، طريق الضبعة، طريق العلمين).

وأكد، أن المحافظة لم تشهد حتى الآن أية حوادث نتيجة لهذه الأمطار، باستثناء حادثة واحدة نتجت عن تصادم أحدى السيارات بعمود إنارة، ولم تسفر عن أية إصابات، إلى جابن سقوط بعض الأشجار وبعض الأعمدة الكهربائية وتم فصل التيار عنها حتى تتم عمليات تصليحها.

وأتم، أن نجاح المحافظة في التعامل مع سوء الاحوال الجوية يرجع إلى توفر 1115 معده يعملون على ارض الواقع، بالإضافة إلى 150 مجموعة عمل بالتعاون مع رؤساء المدن، وشركة مياه محافظة البحيرة للحماية المدنية.