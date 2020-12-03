بعد انتشار فيديو له.. أمن الغربية يضبط شابا تحرش بثلاث فتيات بالمحلة

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط "محمد. ع" بتهمة التحرش بـ3 فتيات أثناء سيرهن في شوارع قرية المعتمدية بدائرة مركز المحلة.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة، يتضمن رصد فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام شاب في العقد الثالث من العمر بالتحرش بـ3 من الفتيات أثناء سيرهن في شوارع القرية مستغلاً ركوبة دارجة بخارية "فيسبا" وفر هارباً.

على الفور تحركت الأجهزة الأمنية، وتم تحديد هوية الشخص الذي كان متواجدا في الفيديو، وتبين أنه يدعى "محمد. ع"، مقيم بمدينة المحلة، وتم ضبطه، وبسؤاله تبين أنه يتردد على القرية، بسبب تعامله مع أحد الأشخاص بالقرية ويدعى "محمد. م" في مجال الأقمشة، وأنه فوجئ بالفتيات الـ3 في شوارع القرية، في ظل عدم وجود مارة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، أحبطت محاولة 3 أشخاص خطف شقيقين بسبب خلافات مالية مع والدهما، وجرى ضبط المتهمين قبل ارتكاب الجريمة وتحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا بورود معلومات لإدارة البحث الجنائى أفادت بنية أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة) اختطاف عاملين، يقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، عبر الاستعانة بثلاثة أشخاص، اثنان منهم لهما معلومات جنائية مسجلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش و40 طلقة خرطوش من ذات العيار، سلاح أبيض، مبلغ مالي، سيارة ملاكي "مستأجرة"، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بعزمهم على ارتكاب الواقعة.

وقرر أحدهم أنه نظراً لسابقة عمله طرف والد المجني عليهما استعان بباقي المتهمين لخطفهما ومساومة والدهما على دفع مبلغ فدية نظير إطلاق سراحهما، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.