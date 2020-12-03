نجاح ولادة قيصرية لسيدة مشتبه في إصابتها بكورونا بمستشفى الأقصر العام

نجح فريق طبي بمستشفى الأقصر العام اليوم فى إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة " مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا "، و ذلك بعد عمل التحاليل والأشعة اللازمة.

وقال الدكتور خلف عمر، مدير المستشفي إن السيدة كان تعاني من آلام شديدة وقام علي الفور أطباء قسم النساء والتوليد بإجراء تحاليل دم و فحوصات حيث تبين الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا.

وتابع: قام فريق العمليات بتطهير غرفة الأطباء الذين أجروا العملية وهم أخصائي النساء و التوليد حسن أبو عامر وطبيب مقيم خليل أبو زيد المنوفي و أخصائي التخدير ماجد فريد والتمريض إبراهيم ميخائيل وزكريا بخيت و عبدالرحمن الضوي .

وأضاف خلف، أن السيدة والطفل بخير، و تم وضعهم في غرفة عزل لتلقي العلاج.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة، ويعتبر أمس هو أعلى تسجيل في أعداد مصابي فيروس كورونا منذ ما يقرب من 4 شهور حيث كسرت مصر حاجز الـ400 إصابة