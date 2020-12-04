لو بتشتريها مستعملة.. إزاي تعرف إن العربية عملت حادثة في 8 خطوات؟

شراء سيارة مستعملة قد يكون هدف بعض محدودي الدخل، ولكن في المقابل، قد تشتري السيارة من هنا لتبدأ رحلة المتاعب من جهة أخرى، وذلك في حال تعرضها من قبل إلى حادث كبير دون أن تكتشف هذا.

وعليه، تقدم "الوطن"، لقرائها في ضوء الخدمات اليومية، كيفية التأكد من كون السيارة لم تقم بحادث سير من قبل.

خطوات التأكد من خلو السيارة من حادث سير

1- عدم إغلاق الأبواب بإحكام أو بسلاسة

للوهلة الأولى من رؤية السيارة وفحصها عليك فتح الأبواب وإغلاقها مرة أخرى، فإن لم تستجب بسلاسة فهناك مشكلة تكمن في كون السيارة قامت بحادث سير فمن المفترض أن تكون الأبواب بحالة إغلاق تام ومحكم، وإلا إن شعرت بوجود بعض الميلان أو عدم الإغلاق بإحكام تام، فإن ذلك يدل على تعرض السيارة لحادث من قبل.

وينبغي تجريب فتح وإغلاق الأبواب والأغطية أكثر من مرة، والتأكد من سلاسة هذه العملية، وإن لم تكن كذلك فهذا أمر يدعو للشك أيضاً.

2- الصادم الأمامي والخلفي للسيارة

يجب النظر إلى الصادم الأمامي والخلفي بحيث يكون مثبتاً بطريقة مثالية، وأي انحراف أو ميلان فيه يدل على تعرضه لحادث من قبل.

3- تفاوت أو تموجات بالطلاء

طلاء السيارة هو من الجوانب الأساسية التي تكشف تعرض السيارة لحادث أم لا، لذا يتعين فحصه وبدقة عند الإقدام على شراء سيارة مستعملة، ومن الصعب عادة اكتشاف أي تفاوت أو تموجات بطلاء الجسم عند النظر إليه بشكل مباشر، لذا عليكم التركيز على انعكاسات الضوء عليه، وبمعنى آخر لا تنظروا مباشرة إلى الطلاء بل من الجوانب إليه وتحت إضاءة قوية، الأمر الذي يظهر وجود أي فروقات بالألوان أو تموجات مشكوك بها.

ويُنصح بتفحص جوانب الأبواب من الداخل ومقارنة لونها مع لون الجسم الخارجي والبحث عن أي إثار لطلاء جديد.

4- فحص الإطارات

يعد هذا الجانب في غاية الأهمية، فالإطارات وحدها قد تكشف تعرض السيارة لحادث بليغ أصاب قاعدة العجلات بضرر، وتعرض القاعدة لأي ضرر يعني بأن السيارة قد باتت عبارة عن كتلة معدنية من المشاكل. لذا احرص على فحص الإطارات بدقة وقم بذلك عبر رفع السيارة سواء بواسطة جسر أو رافعة في إحدى الورشات، وقم بالنزول أسفل السيارة وتفحص الإطارات، ففي حال كانت متآكلة من طرف أكثر وبدرجة ليست بالقليلة من الطرف الآخر، فهذه إشارة كبيرة على وجود عيب في قاعدة العجلات.

5- رائحة رطوبة

يمكن للعديد من السيارات المستعملة المستوردة من الخارج أن تكون تعرضت إلى الغرق في المياه من قبل سواء الناجمة عن الفيضانات أو ما إلى ذلك، لذا افحص مصابيح لوحة القيادة، النوافذ الكهربائية وغيرها من التجهيزات الكهربائية وحاول تجريبها عدة مرات، فأي خلل في عملها قد يكون مؤشراً على تعرضها للغرق.

6- تشققات في الزجاج

افحص الزجاج الأمامي بدقة فأي تشقق ولو صغير للغاية، قد يكون إشارةً إلى تعرض السيارة لحادث ما، وحتى لو لم يكن كذلك، فلا تقبل بالمساومة على استبدال الزجاج الأمامي أبداً وعلى نفقة المالك الأساسي، فهذا التشقق سيكبر ويكبر مع الوقت وستحتاج إلى استبدال الزجاج لا محالة.

7- المصابيح المستبدلة

تظهر علامات التقدم بالعمر على زجاج المصابيح خاصة الأمامية منها، وذلك عبر ظهور ما يشبه الغباش عليها مع الزمن، وبكل بسيط قارن بين المصابيح الأمامية أو الخلفية، وإن وجدت اختلاف في نقاوة زجاجها فهذا يدل على استبدال أحد المصابيح، وعادة ما يتم ذلك بسبب تعرضه لحادث.

كما أنه يجب افتح غطاء المقدمة وافحص قواعد المصابيح فهذه تدل أيضاً على إمكانية تعرض السيارة لحادث من قبل.

8- الأصوات الغريبة

لا تشتري سيارة مستعملة أبداً من دون الجلوس خلف مقودها لفترة ليست بالقليلة، واحرص خلال ذلك على الاستماع للأصوات الناجمة عنها بتركيز عالٍ، وافتح النوافذ على طرقات مستوية وأخرى تحتوي على بعض المطبات والتموجات، فأي صوت احتكاك غير عادي قد يعني وجود تآكل غير طبيعي في قواعد العجلات أو المحاور وما إلى ذلك.

وأخيرًا أحذر من سماع صوت احتكاك معدن مع معدن خاصة من المحرك، فقد يكون ذلك إشارة إلى وجود ضرر في المكابس، ولاحظ أيضاً عمل علبة التروس والوقود بدقة، فأي خلل بها قد يكلف ثروة لإصلاحه، وافحص أيضاً كل التجهيزات الكهربائية.