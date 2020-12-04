لو هتتجوز وعاوز توفر.. الأدوات التي تحتاجها لدهان المنزل وأسعارها

يقدم الكثير على تغيير وطلاء حوائط المنزل في فصل الشتاء من منطلق التغيير، ويبحث عن أسعار الأدوات المستخدمة في الدهان للقيام بذلك بنفسه خاصة مع ارتفاع أسعار الصنايعية.

وتستعرض "الوطن"، الأدوات التي يجب توافرها لدهان وطلاء المنزل للاستغناء عن الصنايعية وتحديدا للشباب المقبل على الزواج، لتوفير النفقات.

أدوات دهان المنزل وأسعارها والخطوات التي يجب اتباعها

ووفقا لمحمد الصعيدي، مقاول بناء، فإن هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتبعها الشخص العادي قبل البدء في دهان شقته بنفسه منها:

- اختيار ملابس ملائمة للعمل حيث لا تكون فضفاضة أو ذات أكمام طويلة حتى لا تلمس الحائط خلال الدهان.

- إخلاء الغرفة من الأثاث، وفي حالة عدم الاستطاعة يجب تغطيته جيدا بأقمشة ثم مشمع بلاستيكي حتى لا تصل الألوان للفرش.

- تغطية الأرضيات بأوراق حتى نتجنب التصاق الدهانات بها.

- يفضل اختيار الوقت الذي يكون فيه المنزل فارغا.

- تجهيز جميع العدد والأدوات التي ستستخدم حتى لا تضطر لترك الدهان وتذهب لشراء الناقص ما يؤدي أحيانا إلى تلفها.

- يجب تنظيف الحائط جيدا من الأتربة.

- إزالة أي ملصقات جيدا من على الحائط، باليد أو باستخدام الصنفرة.

- يفضل نزع وشوش الكهرباء حتى يغطى الحائط بأكمله بالدهان.

- دهان الحائط بشكل منتظم من الأعلى لأسفل بدءا من ركن الحائط.

الأدوات التي يجب توافرها قبل البدء في الدهان لمساحة 3*42

لاصق عريض

يصل سعر بكرة اللاصق لـ15 جنيها.

جالون بويا

يصل سعر الجالون لـ350 جنيها مصريا.

إضافة اللون المفضل

يصل سعر إضافة اللون إلى 20 جنيها.

الرول العادي

يتراوح سعر الرول العادي بين 20 لـ35 جنيها.

الرول بالعصا الطويلة

يتراوح سعر الرول بالعصا بين 50 لـ 80 جنيها.

فرشة دهان

تصل سعر فرشة الدهان إلى 60 جنيها.

استنسل أشكال مختلفة للتزين

يصل سعر فرخ الاستانسل إلى 25 جنيها.