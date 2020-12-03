ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب، في نهاية معاملات اليوم الخميس، في البورصات العالمية بشكل طفيف، حيث سجلت الأعيرة المختلفة من الذهب، ارتفاع بين 2- 3 جنيهات في الجرام في محلات الصاغة.

وتستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار مختلف أعيرة الذهب بمحلات الصاغة، على النحو التالي:

أسعار الذهب

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 911 و913 جنيهات، وعيار 21 بين 797 و799 جنيها، أما سعر عيار 18 تباين بين 683 و685 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنية الذهب ليتراوح بين 6376 و6392 جنيها.

نصائح لشراء الذهب

ووجه رئيس شعبة الذهب نصيحته للمهتمين بشراء الذهب بالتوجه لشراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية.

وقال إنّه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مجددًا، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، انخفضت الأسعار مره أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية.

وأشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى أنّ السعر العادل للذهب هو حساب قيمة استخراجه، إذ يمكن استخراج 6 جرامات من الذهب من طن من الرمال.

شراء الذهب والاحتفاظ به فترة طويلة

وكان رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، إنّ ارتفاع وانخفاض الذهب في السوق المحلية يرتبط بأداء الاقتصاد العالمي، ونصح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المواطنين بشراء الذهب والاحتفاظ به لفترة طويلة، وليس شرائه لبيعه في المستقبل القريب.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.3% إلى 1937.54 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض 1.4% يوم الأربعاء الماضي في أكبر تراجع ليوم واحد منذ 19 أغسطس، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1945.40 دولار.