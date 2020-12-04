طقس اليوم الجمعة 4-12-2020 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر الحالي، إذ إنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارا، بارد ليلا، ويكون هناك كثافة في الشبورة المائية والرياح تكون معتدلة.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتكون حركة الرياح معتدلة.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق مثل السلوم ومطروح والإسكندرية، مع ظهور كثافة في الشبورة المائية على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 13

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 22 13

طنطا 22 13

شبين الكوم 22 12

دمنهور 22 13

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 19 12

سيوة 22 08

بورسعيد 22 14

دمياط 22 14

الزقازيق 22 13

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 13

العريش 22 12

رفح 21 12

رأس سدر 23 14

نخل 20 04

نويبع 23 17

طابا 21 12

كاترين 16 03

الطور 24 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 25 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 22 11

بني سويف 22 10

المنيا 22 09

أسيوط 23 10

سوهاج 23 10

قنا 23 10

الأقصر 24 10

أسوان 24 12

إدفو 24 11

أبوسمبل 24 10

الوادي الجديد 25 09

شلاتين 27 18

أبورماد 26 17

حلايب 25 19

رأس حدربة 25 19