عيار 21 يسجل 797 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-12-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارا في بداية تعاملات صباح اليوم الجمعة، الموافق 4 ديسمبر الجاري في محلات الصاغة، بعد أن سجل ارتفاعا طفيفا مساء أمس.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الشهور القليلة الماضية، متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد، وما أحدثته من تراجع في الأقتصاد العالمي.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 911 و913 جنيها.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 797 و799 جنيها.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 683 و685 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6376 و6392 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعا خلال الأيام القليلة الماضية، ويرجع ذلك إلى عودة اهتمام المواطنين بشراء المعدن الأصفر، باعتباره الملاذ الآمن الوحيد لهم من ما تحدثه جائحة فيروس كورونا المستجد، من تراجع في الاقتصاد العالمي، وذلك في ظل ارتفاع الإصابات بالموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وصعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مدعوما بتراجع الدولار، وتدل المؤشرات على إحراز تقدم في مناقشات بشأن حزمة تحفيزات أمريكية جديدة؛ للتخفيف من تداعيات الجائحة، وفق "روسيا اليوم".

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية خلال الأيام القليلة الماضية إلى 0.5%، ووصلت إلى 1785.10 دولار للأوقية، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1788.50 دولار للأوقية؛ إذ سجل المعدن النفيس أسوأ انخفاض شهري في 4 سنوات، مساء الاثنين الماضي، وهبط إلى 1764.29 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من يوليو الماضي.

وربحت الأسهم الآسيوية بفضل تنامي احتمالات طرح لقاح فيروس كورونا، فيما من المرجح أن يتلقى بعض الأمريكيين اللقاح قبل عيد الميلاد، وارتفعت أسعار الذهب في السعودية أيضا، وذلك بدعم صعود المعدن الثمين عالميا.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة ليصل إلى 220.39 ريال (58.77 دولار)، مقابل 218.60 ريال (58.28 دولار).

نصائح لشراء الذهب

ووجه رئيس شعبة الذهب نصيحته للمهتمين بشراء الذهب، بالتوجه لشراء السبائك الذهبية، وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري؛ لتجنب الخسارة في سعر المصنعية.

وقال رئيس الشعبة إنّه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مجددا، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، انخفضت الأسعار مره أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية.