علم مصر على برج خليفة احتفالا بأكبر قافلة مساعدات على مستوى العالم

يُضاء، مساء اليوم، برج خليفة بدولة الإمارات الشقيقة، في تمام الساعة 7:20 بتوقيت دبي، احتفالا بتسجيل صندوق تحيا مصر بموسوعة جينيس العالمية.

وقد وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، الدعوة للمصريين المقيمين والمتواجدين بدولة الإمارات، لحضور إضاءة برج خليفة بعلم مصر وشعار صندوق تحيا مصر، احتفالا بتسجيله بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وذلك بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن على مستوى العالم قوامها 2000 طن دواجن، وأكبر قافلة مواد غذائية قوامها 300 ألف صندوق مواد غذائية، بالإضافة إلى أكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم ليصبح صندوق تحيا مصر حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بالموسوعة.

جاء ذلك بعد تنظيم صندوق تحيا مصر نهاية الشهر الماضي لقافلة إنسانية هدفها توفير المواد الغذائية والملابس الشتوية والأغطية لمليون أسرة خلال فصل الشتاء، في تظاهرة ضخمة شارك فيها المئات من المتطوعين من الشباب لتوزيع القافلة على الأسر المستحقة في القرى الأكثر فقرًا في مصر.

وكانت قد انطلقت قافلة الخير يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 إلى القرى الفقيرة في 27 محافظة بجمهورية مصر العربية لتوزيع الدواجن على مستحقيها، بمشاركة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر التي شاركت في توزيع الدواجن على الأسر الفقيرة لضمان سرعة توصيل القافلة.

ومن المقرر، أن ينظم صندوق تحيا مصر احتفالية للإعلان عن تفاصيل تسجيله لرقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد أقل من أسبوع على تسجيله لرقمين قياسيين بالموسوعة، ليصبح حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم.

ويشارك في الاحتفالية كلاً من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ووزير الإعلام، والممثل الإقليمي لجينيس للأرقام القياسية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية.

وانتهزت وزيرة الهجرة هذه الفرصة، لتتقدم بخالص التهنئة إلى دولة الإمارات الشقيقة بمناسبة عيدها الوطني، الذي يوافق الذكرى الـ49 لتأسيس الدولة، وتعرب عن أطيب التمنيات للشعب الإماراتي الشقيق، بدوام التقدم والازدهار نحو مستقبل أفضل زاخر بالتطور والإنجازات.