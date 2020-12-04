استقرار أسعار الذهب في تعاملات الصباح بأسواق المال

سجلت أسعار الذهب استقرارا في تعاملات الصباح بأسوق المال، مقارنة بأسعار، أمس الخميس، وسجل الذهب عاير 24 نحو 929 جنيها، فيما سجل الذهب عيار 21 نحو 812 جنيها، وسجل الذهب عاير 18 نحو 696 جنيها، وأخيرا سجل الجنيه الذهب 6504 جنيهات.

ويرجع أسباب تذبب أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة إلى ما خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد من تراجع في الاقتصاد العالمي، والتي أدت إلى انخفاض سعر الدولار بشكل كبير، حسبما قاله وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وأضاف واصف "في تصريحات سابقة"، أن الذهب تكمن أهميته بكونه الملاذ الآمن لكبار المستثمرين والمواطنين بشكل عام لتفادي الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مرة أخرى نتيجة لعدم ظهور ملامح واضحة لجائحة فيروس كورونا والتي لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذه الفترة والتي تشهد تراجعا في الأسعار بمثابة الوقت المثالي لشراء الذهب بكميات كبيرة.

ووجه رئيس شعبة الذهب نصيحته للمهتمين بشراء الذهب بالتوجه لشراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية.

وتوقعت شركات عالمية، أن ينخفض الذهب فور الإعلان عن لقاح فيروس كورنا المستجد، فيما أعلنت شركتا Pfizer وBioNTech، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح، وتوقعت شركة BioNTech الألمانية وشريكتها Pfizer الأمريكية أن يتم تسجيل اللقاح الجديد قريبا كذلك أكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به، فيما علنت مصر عت استعدادها لأستيراد ما يقرب من 20 مليون جرعة من لقاح كرونا الجديد.