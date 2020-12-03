محافظ المنوفية في اليوم الرابع لإصابته بكورونا: بخير وحالتي مستقرة

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لـ"الوطن"، أن حالته الصحية مستقرة وفق العلاج والبروتوكول المتبع من قبل وزارة الصحة، قائلا: "أنا بخير الحمد لله وحالتي الصحية مستقرة".

ويواصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مباشرة أعماله من داخل استراحة المحافظة بمدينة شبين الكوم، لليوم الرابع علي التوالي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه العزل وفق بروتوكولات وزارة الصحة وتحت إشراف الأطباء بمستشفي حميات شبين الكوم .

وأصيب 5 موظفين بفيروس كورونا المستجد بديوان عام محافظة المنوفية، السبت، بينهم مدير مكتب المحافظ، ومدير العلاقات، واثنين أخرين من مكتب المحافظ، بعد إجراء المسحة الطبية الخاصة بمصابي فيروس كورونا، بعد ظهور عدد من الأعراض عليهم.

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة المنوفية، أن جميع المصابين يخضعون للعزل المنزلي وفق الإجراءات الطبية والتعليمات الورادةمن وزارة الصحة، وتحت إشراف طبي كامل، وتم تعقيم عدد من المكاتب التي ظهر بها الحالات لمنع انتشار العدوى بين العاملين بالديوان العام للمحافظة حفاظا على صحتهم.

من جانبه، قال محمد موسي نائب محافظ المنوفية، إنه أجري المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا، وظهرت النتيجة سلبية، موضحا أنه يمارس مهام عمله من مكتبه بديوان عام المحافظة، مؤكدا استقرار الوضع بالنسبة للعاملين وسير العمل بشكل طبيعي لانجاز مصالح المواطنين .

وأضاف نائب محافظ المنوفية، لـ"الوطن"، أنه تم التشديد علي جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وارتداء الكمامة لكافة العاملين، بالإضاقة إلي الإجراء السابق للإصابات من محافظ المنوفية بتخفيض عدد العمالة في جميع المصالح الحكومية بما فيها الديوان العام للمحافظة.

وطمأن "موسي" الجميع، علي صحة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مؤكدا استقرار حالته الصحية واستمراره في تأديه مهام عمله من داخل العزل الصحي باستراحة المحافظ بمدينة شبين الكوم، مشددا علي أنه يخضع للعلاج وفق برتوكولات وزارة الصحة ومتابعة الأطباء بمستشفي حميات شبين الكوم.