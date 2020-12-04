غدا.. أولى جلسات محاكمة "طبيب الميكروباص" بالشرقية

تنظر محكمة جنح الزقازيق غدا، أولى جلسات محاكمة الطبيب المتهم بارتكاب بفعل فاضح داخل ميكروباص، إثر إحالته للمحاكمة بتهمة ارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص، بعد أيام من استئناف النيابة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيله بكفالة مالية.

وكان مصدر بمصلحة الطب الشرعي، أكد الانتهاء من تحليل السائل الموجود على ملابس الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأوضح المصدر، أن مصلحة الطب الشرعي تسلمت من النيابة العامة منذ فترة ملابس محرزة خاصة بالمتهم عليها آثار سائل، لتحليلها ومعرفة نوعيته.

وأضاف أن تحليل معمل الطب شرعي، كشف عن أن المادة الموجود ببنطال المتهم سائل منوي.

وتابع، "وفي وقت لاحق تم أخذ عينة من المتهم وتحليلها وبمطابقتها بالسائل المنوي الذي عثر عليه على البنطال، فتبين أنها مطابقة وأن السائل المنوي خاص بالمتهم".

وأدلت الفتاة، أمام النيابة العامة بتفاصيل الواقعة داخل الميكروباص، إذ قالت إن المتهم نظر إليها وارتكب فعلا فاضحا وخادشا لحيائها، بقصد التحرش بها، مشيرة إلى أنها في البداية أصيبت بحالة من الذهول، لأنها لم تتوقع أن يفعل شخص ما فعله الطبيب المتحرش في وسائل المواصلات، لكنها تماسكت -وفقا لأقوالها-.

وأضافت الفتاة أنها عقب مشاهدتها التصرف المشين من الطبيب، استغاثت بمن معها في الميكروباص، الذين التفوا حوله وتمكنوا من ضبطه بشكل سريع، قبل أن يحضر أحد رجال الشرطة، ويلقى القبض عليه.

واستجوبت النيابة الطبيب المتهم بالتحرش، الذي دافع عن نفسه، مؤكدا أنه "أمنى" بغير إرادته، موضحا أن احتكاكه بالمقعد الذي كان جالسًا عليه أثار شهوته، نافيًا تعرضه للمجني عليها.