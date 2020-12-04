ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية ومنظفات صناعية مغشوشة بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم، من ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية ومنظفات صناعية مغشوشة، قبل طرحها للبيع بأسواق المحافظة.

وتلقى العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بضبط 2 طن أعلاف حيوانية، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة مالك مدشة لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص"، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

كما ضبط 2 طن صابون سائل وكلور مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

وجرى التحفظ على المضبوطات في الواقعتين، وتحرير المحاضر لأصحابها المخالفين، وإخطار النيابة العامة لتجري شؤونها.

وفي وقت سابق، شنت مباحث التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط 2 طن ونصف الطن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

وتلقى العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا من العقيد محمد نصحي، وكيل مباحث الإدارة، بضبط 2 طن ونصف الطن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وحرر محضرا بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة للتحقيق.