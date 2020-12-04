حصانة قانونية لبدء التوزيع.. ماذا يعني ترخيص لقاح "فايزر" العالمي؟

منحت الحكومة البريطانية شركة "فايزر" العالمية للدواء حصانة ضد أي ملاحقة قضائية قد تتعرض لها على خلفية لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي تطوره مع شركة "بيونتك" الألمانية، في إجراء قانوني يفتح الطريق أمام الشركة لتوزيع اللقاح في كافة أرجاء بريطانيا خلال الأسبوع المقبل.

وامتدت الحصانة القانونية أيضا إلى العاملين الصحيين البريطانيين الذين سيقدمون اللقاح، والشركات المحلية التي ستساهم في صناعته، وبحسب موقع سكاي نيوز، فإن السلطات البريطانية أعلنت قبل أيام منح التراخيص اللازمة للقاح "فايزر" و"بيونتك"، بحيث يمكن لأي شخص يزيد عمره على 16 عاما تلقي الجرعات، ويستثنى من ذلك الحوامل بسبب نقص البيانات حول تأثيره على الأجنة حتى الآن.

فؤاد: قبل خضوع الشخص للتجربة الخاصة باللقاح يوقع على ما يعرف بـ"الموافقة المستنيرة"

قبل خضوع الشخص للتجربة الخاصة باللقاح يوقع على ما يعرف بـ"الموافقة المستنيرة"، وهي إجراء قانوني في تعرضه لأي ضرر جراء التجربة، فيحق له "بوليصة تأمين" خاصة به تابعة لشركة تأمين حكومية تضمن حقه في تغطية نفقات العلاج كاملا لحين التعافي من الإصابة التي تعرض لها، بحسب محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء.

وثيقة الموافقة المستنيرة تتيح للشخص الخاضع للتجربة أيضا، عدم استكمال خطوات التجربة، سواء تعرض للضرر أو المضاعفات أو لا، وبحسب رواية فؤاد لـ"الوطن"، يحق للشخص الانسحاب من التجربة في أي وقت دون توقيع أي عقوبة عليه، وكلها حقوق يكفلها قانون التجارب في دول العالم كافة.

فؤاد: ترخيص مشروط لقدرة الشركة على تسويق اللقاح في ظل محاولات العالم لاحتواء الوباء

أما عن حصول "فايزر" على الترخيص القانوني، اعتبر فؤاد تلك الخطوة هي ترخيص مشروط لقدرة الشركة على تسويق اللقاح في ظل محاولات العالم لاحتواء الوباء والسيطرة عليه يلجأ العالم لإجراءات استثنائية، لافتًا إلى أن أي لقاح يجب أن يحصل على ترخيص هيئة fda هيئة الدواء الأمريكية.

والحصانة القانونية التي حصلت عليها الشركة تعني أن أي دعوى يرفعها مرضى قد يتضررون من اللقاح لن ينظر فيها، بحسب سكاي نيوز العربية.