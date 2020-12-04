السعيد: "تحيا مصر" كان في الصفوف الأولى لمواجهة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن احتفال صندوق تحيا مصر بتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس، اليوم، يحمل عنوان "نتشارك من أجل الإنسانية"، وذلك في لحظة تواجه الإنسانية فيها ظروفا استثنائية وغير مسبوقة في ظل جائحة كورونا، وهو ما يجعل كل جهد هدفه العطاء ومساعدة الآخر أمر أكثر أهمية عن ذي قبل.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها في احتفال صندوق تحيا مصر بتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس، أن الدور الذي لعبه الصندوق خلال السنوات الماضية، تعاظم عدة مرات خلال السنة الأخيرة، إذ كان في الصفوف الأولى في مواجهة أزمة كورونا بجوار الدولة المصرية، التي نال أداؤها في التعامل مع هذه الأزمة استحسان وإشادة من كل المؤسسات الدولية.

وتابعت بأن هذا اللقاء يأتي تأكيدا وتعزيزا للنهج التشاركي الذي تتبناه الحكومة المصرية في جهودها لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، لافتةً إلى أن الدولة المصرية تحرص على تشجيع المشاركة المجتمعية في تناول كل القضايا المتعلقة بالشأن العام ولا سيما الشق الاقتصادي.

وأوضحت أن صندوق تحيا مصر، تأسس في مرحلة دقيقة من عمر مصر، وعمل على عدة محاور من بينها الصحة ومبادرة نور حياة، وكان وراء تأسيسه رؤية سياسية واضحة وطموحة، وكان نموذجا معبرًا عن التشارك والتكافل بين المصريين تحت شعار "نتشارك .. نزرع معا الأمل".