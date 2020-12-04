عالم مصري بهولندا: ظهور نتائج دراسة علاج ضغط الدم في منتصف 2022

قال الدكتور محمود البطريق مدرس مساعد بكلية الصيدلة في جامعة الزقازيق والحاصل على درجة الدكتوراة في جامعة ماسترخت الهولندية، إنه يعمل مع فريق بحثي به أكثر من جنسية، على اكتشاف البروتينات المسببة للإصابة بمرض ضغط الدم، منهم عالم مصري آخر.

وأضاف الدكتور محمود، خلال تصريحات عبر تقنية "زووم"، مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "نعمل على علاج أسباب المرض وليس الأعراض، و95% من حالات مصابي المرض لا تكون الأسباب لديهم معروفة، وعمومًا فإن هناك 6 أسباب للإصابة بأي مرض، وبعد فترة طويلة قد لا يكون هذا المرض موجوًدًا بسبب وجود مرض لكل عَرَض، والمصابون بمرض ضغط الدم قد يعالجون بأدوية مختلفة بناء على السبب وليس العَرَض".

وتابع، أنه من الأمراض المنتشرة في مصر، بمعدل قد يصل إلى شخصين أو 3 أشخاص بين كل 10 أشخاص بالغين، وتصل النسبة إلى 60% بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة بواقع 6 أشخاص من كل 10 أشخاص.

وأوضح د. محمود البطريق: "في البحث حاولنا التعرف على أحد أسباب الإصابة بهذا المرض، فالأدوية الموجودة كلها توسع الأوعية الدموية وتقلل ضخ الدم من القلب ومن ثم فإنها تعالج العَرض، وفي بحثنا فإننا لاحظنا وجود بروتينات في جدار الأوعية الدموية من أجل حمايتها من ارتفاع ضغط الدم إذ تبقيها متسعة، وهناك بروتينات يصدر عنها جزيئات أو مواد ذات وظائف جيدة لكنها إذا زادت عن حدها أو تكونت في مكان آخر بخلاف جدران الأوعية الدموية قد تتسبب في المشكلات، لكن المصدر الرئيس لهذه المواد في مرض ضغط الدم ليس معروفًا وهو ما كنا نبحث عنه".

ولفت إلى أن البحث كان يتكون من 3 مراحل، الأولى مختصة بقواعد البيانات العالمية عن كل البروتينات والجينات في جسم الإنسان، ومن خلال استخدامها تم الوصول إلى بروتين "نوكس 5" الذي يفرز هذه المواد في جدران الأوعية الدموية: "حصلنا على عينات دم من مرضى ضغط الدم المرتفع وقمنا بقياس هذا البروتين ووجدنا ان نسبته عالية في شخص من 4 أشخاص، أي أن هذا البروتين قد يكون السبب في ارتفاع ضغط الدم عند ربع المرضى".

وتابع: "لكي نؤكد هذا الأمر استخدمنا فئرات التجارب بعدما عدلناها جينيا لكي نوجد بروتين نوكس 5 وانتظرنا سنة، وبالفعل حصل لها ارتفاع في ضغط الدم دون أي تدخل بيننا، وهو ما جعلنا نلاحظ ان وجود هذا البروتين سبب ارتفاع ضغط الدم، واجرينا تجارب على أوعية دموية حصلنا عليها من الفئران، واكتشفنا أنه يزود الضرر بشكل أكبر".

وواصل: "عملنا تخطيط لتجارب سريرية في أوروبا وتايوان والبرازيل، وهناك إمكانية إلى أن نطلق فرع لنا بمصر، ونحن وصلنا إلى مراحل متقدمة وليست مبكرة، ومعظم الأدوية موجودة في السوق وتعالج أمراضا أخرى، وهناك بعض الأدوية ستبدأ تجاربها في نهايات العام المقبل، هنخش في المرحلة الثالثة على طول، ومنتصف 2021 بالبرازيل، ونتوقع ظهور نتائج الدراسة في منتصف أو نهايات 2022".