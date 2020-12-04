الربان المصري: مطار عدن اتفتح لي مخصوص بعد تدخل الرئيس السيسي

قال الربان بحري فاروق محمد، إنه كان محتجزا لدى الحوثيين في اليمن، مشددًا على أن تجربة احتجازه كانت صعبة جدًا، ولكنه عُومل بشكل جيد، ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف محمد، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، ببرنامج "الحقيقة": "مصر تدخلت على الفور لإطلاق سراحي، وهو ما جعل الحوثيين يتعاملون جيدًا معي، وأشعر بالفخر كوني مصريًا، كما أنني فخور بمؤسسات الدولة المصرية، التي كانت السبب في الإفراج عني".

وتابع بأنه كان يعتقد أن الدولة المصرية ستنساه، لكنه كان خاطئًا: "كنت فاكر إن مصر نسيتني لكن عرفت ان مصر متابعاني من أول يوم".

وأردف بأنه وعائلته تقدموا بالشكر لرئيس الجمهورية، بعدما كلف بحل أزمته: "أنا وعائلتي تقدمنا بشكوى مباشرة للرئيس، وقد قام بتكليف الأجهزة بإنجاز الأمر وإنهاء أزمتي، ومطار عدن كان مفتوح ليا لوحدي مخصوص".

وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بشان تأمين الرعايا المصريين بالخارج، نجحت الأجهزة المعنية في إطلاق سراح الربان البحري فاروق محمد عبدالعال، الذي كان محتجزًا لدى جماعه الحوثيين اليمنية.

وجاء إطلاق سراح الربان المصري بعد مفاوضات استمرت لفترة، وقد شابها العديد من العقبات، وقد أسفرت جهود الدولة عن إعادة المواطن المصري اليوم الجمعة، إلى البلاد، بالتنسيق مع الأجهزة اليمنية ومنظمة الهجرة الدولية في عدن، عقب إجلائه من مناطق الحوثيين إلى محافظة عدن اليمنية، ومنها إلى جمهوري مصر العربية.