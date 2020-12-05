خالد جلال: روح الشهيد كانت حاضرة خلال مسرحية "الوصية"

قال خالد جلال، المخرج المسرحي ومخرج العرض المسرحي "الوصية"، إنه وعندما بدأت فكرة إظهار سلسلة أعمال للشهداء الذين دافعوا عن الحدود المصرية وفي حربهم على الإرهاب، غير أن قصة البطل المجند محمد المعتز رشاد أثرت فيه بشكل كبير: "قولت هي دي القصة اللي لازم نبدأ بيها، واتاخدت جدا، ومفيش حد من الممثلين تخلي عن مجيئه لبروفة واحدة".

وأضاف "جلال"، خلال استضافته بحوار مسجل لبرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن غرفة العميات التي ذهب إليها البطل الشهيد بعد إصابته كانت هي مسرح أحداث العرض المسرحي: "كتبها أيمن سلامة باقتدار جدا وعرف يدير الموقف وقدمناها على خشبة المسرح".

وأوضح أن ثراء العرض المسرحي في البطل المجند الشهيد محمد المعتز رشاد، ووالده الطبيب، والذي كان يسعفه بعد إصابته وتوفي بين يديه ولم يكن يعلم الأب بأن ابنه يحارب الإرهاب في رفح.

وأكد أن مطربة الأوبرا مي فاروق أظهرت دور قوى خلال العرض المسرحي، ولم تختلف كثيرا عن المطربة الكبيرة شريفة فاضل: "كنا بنستدعي روحه وكان موجود معنا في كل البروفات، وكنت أشعر أن تلك التجربة ماشية ببركة هذا الشهيد، ومحصلش في مرة واحده في أي بروفة أن حد اعتذر على عدم التصوير، وهذا الشاب كان موجود".

وأشار إلى أن وزير الثقافة وأثناء حضورها للعرض المسرحي بكت من مجريات المسرحية، وتأثرت بشده: "قالتلنا إزاي العرض ده 3 أيام انتوا مجانين، إحنا مدينا العرض المسرحي 3 أسابيع".