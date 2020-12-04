القبطان المحتجز في اليمن يكشف تفاصيل عودته: ركبت طيارة فيرست كلاس

كشف القبطان البحري فاروق محمد عبدالعال، تفاصيل احتجازه في اليمن من قبل الحوثيين، قبل إطلاق سراحه بعد جهود الأجهزة المصرية المعنية.

وقال محمد، إنه نظرا للطقس السيئ دخل في منطقة يسيطر عليها الحوثيون، وكان من المفترض أن يفرجوا عنه بموجب قانون البحار، ولكنهم رفضوا وألقوا القبض عليه بتهمة القرصنة البحرية، ثم جرى خطفه مع 14 هنديا و5 بنغاليين، واقتيادهم لصنعاء تحت التهديد والإكراه.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه أجريت مفاوضات لمدة 10 أشهر، بعد استغاثات من زوجته وابنته الصحفية، للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولوزارة الخارجية ورئيس الوزراء.

وأشار إلى أنه بالفعل تحركت كل أجهزة الدولة، وأنهت الموضوع في يوم واحد، لافتا إلى لم يكن محتجزا في السجن ولكن في فندق، وكان معه هاتف منذ 4 أشهر حينما بدأت المفاوضات، حيث كان بإمكانه التواصل مع أسرته فقط، ثم سمحوا له بالتواصل مع السفير المصري بسلطنة عمان، لمعرفة التطورات بشأن الإفراج عنه.

وأوضح أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي، اتصلت به جهة سيادية أمس، وأخبرته بأنه سيجري الإفراج عنه، وعودته لمصر، وبالفعل وجد نفسه في مطار عدن: "لما سمعت الكلام ده جالي هارت أتاك، وكان قلبي هيقف".

وتابع: "المطار كان مفتوح لي من بره لغاية الطيارة، ولا اتفتشت ولا حد قالي رايح فين ولا جي منين، ومدير أمن المطار شخصيا وصلني للطيارة، والطيارة فيرست كلاس، ومتوصي عليا، كنت حاسس إن اللي بيحصل سحر، والجهة السيادية وصلتني لحد عيلتي في المطار".