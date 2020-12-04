أديب عن إطلاق سراح الربان: مصر مابتسبش مواطن بالخارج في أزمة

علق الإعلامي عمرو أديب، على نجاح الأجهزة المعنية في إطلاق سراح الربان البحري فاروق محمد عبدالعال، الذي كان محتجزًا لدى جماعه الحوثيين اليمنية، بعد مفاوضات استمرت لفترة.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر": "الإدارة المصرية لا تترك مواطنا مصريًا في الخارج، ودائما ما ترعاهم، وهو واجب عليها وليس خدمة إضافية تقدمها لهم".

وأضاف: "هذا الموقف ذكرنا بإعادة العالقين المصريين من ووهان، وعندما يكون لدينا مواطن مصري يعاني من مشكلة أو في حاجة إلى مساندة مادية فإن الإدارة المصرية تتحرك للتعامل مع الوضع".

وتابع بأن القبطان كان محتجزًا لدى الحوثيين، وأن مصر عملت بشكل مكثف وبكل أجهزتها لاستعادته: "وهو ما تقوم به الإدارة المصرية بكل أجهزتها باستمرار، حيث استطاعت إعادته إلى أرض مصر، بالرغم من عدم وجود علاقات مع الحوثيين، وهو حق للمواطنين المصريين، ومصر لا تقل وطنية عما يحدث من تحرك في بعض الدول التي تحرك الأساطيل من أجل مواطنيها، وهي تستخدم كل أدواتها من أجل هذا الأمر".

وأردف أن القوات الجوية خرجت من قواعدها من أجل تنفيذ عملية في ليبيا، وهو ما يدل على اهتمام الدولة المصرية: "كان ممكن مسؤول يقول الموضوع صعب وإيه اللي وداه هناك، لكن الدولة كلها تحركت عشان تجيب واحد من بره محدش يعرفه لا هو رجل أعمال شهير ولا نجم مشهور لكن ميزته وعبقريته إنه مواطن مصري".