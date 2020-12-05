تقرير.. 585 مليار جنيه قيمة الاستثمارات السنوية للأقل من 20 عاما

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي والإعلامية إيمان منصور، بعنوان "الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية".

وجاء في التقرير، أن ضبط معدلات الزيادة السكانية أحد التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وبخاصة أن قدرات أي دولة تتراجع أمام التهام هذه الزيادة غير المحسوبة لثمار التنمية الاقتصادية وتجعلها تستغرق الكثير من الوقت لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة، وهو ما دفع مصر إلى تبني الإستراتيجية القومية للسكان التي يجرى العمل عليها.

ويعتبر نجاح الإستراتيجية القومية للسكان مرتبط بوعي المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة للاستفادة من خيرات الوطن وتحقيق التنمية المستدامة بدلًا من جعلها وسيلة استنزاف للعائد الكبير الذي ساهمت في توفيره المشروعات القومية في مصر.

ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة، فإن عدد السكان في مصر أصبح 101 مليون نسمة، وأن هناك 177 فردا يولدون كل ساعة بواقع 3 أفراد كل دقيقة، كما أن هناك أرقاما هامة تظهر حجم هذه القضية، ومدى تأثيرها على التنمية وفقما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأشار إليه رئيس الوزراء مؤخرًا.

وتعد زيادة المليون نسمة الأخيرة تحققت خلال 235 يومًا أي في 7 أشهر فقط، وقد تواجه مصر تضاعفا لحجم السكان خلال 50 عاما بواقع 200 مليون نسمة وستصبح مصر 108 ملايين نسمة فقط خلال عام 2030 في حالة إدراك وضبط المعدلات.

وساهمت الزيادة السكانية في تضاعف الإنفاق على التعليم الجامعي وما قبله بنسبة 8 أضعاف، كما تضاعف الإنفاق على الصحة بواقع 11.3 أضعاف، إضافة إلى أن كل مولود يكلف الدولة 13100 جنيه سنويا حتى يبلغ 20 عاما، ويتم استثمار 585 مليار جنيه على كل الخدمات لهذه الفئة العمرية.