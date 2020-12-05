عرض "فرحة" بأكاديمية الفنون ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة اليوم

في إطار احتفال أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي والدكتور غادة جبارة، بحملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتور مايا مرسي، يعرض اليوم على مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون سيد درويش العرض المسرحي "فرحه"، وذلك اليوم في تمام الساعة الـ 7 مساء.

والعمل يناقش قضية "ختان الإناث" من خلال قصص واقعية، وهي فكرة للكاتبة الصحفية ماجدة محمود، والنص من تأليف الكاتب شاذلي فرح، وتصوير المصور المحترف محمد صادق.

وافتتح الدكتور أشرف زكي، والدكتورة غادة جبارة يوم الأربعاء الماضي أولى فعاليات حملة الـ "16 يوم"، لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تقام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وبدأت الفعاليات بافتتاح معرض للصور الفوتوغرافية، يجمع باقة متميزة من أعمال طلاب معاهد الأكاديمية التي تناقش مختلف أشكال العنف التي تواجهها المرأة بالمجتمع، والذي أقيم تحت إشراف الدكتورة ولاء محمد من المعهد العالي للفنون الشعبية.

كما أقيمت ندوة بعنوان المرأة والتراث حاضرت فيها الدكتورة نهلة إمام، أستاذ الأنثربولوجي بالأكاديمية، حيث تناولت الندوة بعض نماذج العنف الذي تتعرض له المرأة ورسخ في المجتمع والتراث مثل ختان الإناث والزواج المبكر وعدم توريث المرأة وتمكينها.

وسوف تختتم الأكاديمية فعالياتها يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر، حيث يقدم المعهد العالي للسينما يوما توعويا كاملا برؤية فنية حول ملف العنف ضد المرأة.

هذا وقد صرحت الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية ورئيس مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، أن ما تتعرض له المرأة من عنف وانتهاكات هي قضية جديرة بالاهتمام وانطلاقها من أكاديمية الفنون فرصة هامة للتعريف بأنشطة الحملة وأهدافها، فالمرأة تمثل قاطرة التنمية الثقافية، كما توجهت بالشكر للدكتورة مايا مرسي التي تتبنى الدفاع عن حقوق المرأة المصرية.