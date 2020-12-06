حظك اليوم الأحد 6-12-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

تقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان سعد لمجرد، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للحوادث وسوء التعبير.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك ضغوط أو خلافات مع المحيطين بك.. كن مستعدا للتفاهم بهدوء كي تحل الخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك لوضع الأساس لقاعدة مادية متينة وانطلاقات كثيرة فقط عليك أن تراجع جيدا خطواتك تجنبا للخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر وكن متعقلا إذا أردت أن تجد حلولا مناسبة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك ويساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع المريخ يعمل لصالحك ويمدك بالنشاط والطاقة العاطفية والثقة في النفس.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شذا، ويوافق تاريخ ميلادها 31 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس في منزل العمل.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر لفترة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة ومن المحتمل أن تقودك الأفلاك لمفاوضات ناجحة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يمنحانك جاذبية وحضورا أخاذا ويجعلانك أكثر استعدادا للتعاون مع الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للبيع والشراء وأمامك خيارات تميل لبحثها وتحسن تقريرها وتخطط جيدا لتحقيق حلمك بالمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب وترتب لخطوات جريئة، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية ولا عن خططك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقاوم رغبتك في الاشتباك مع البعض واهتم بحماية حقوقك لكن بهدوء، وانتبه في توقيع الأوراق.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس.. حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان فاروق الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمنحك سحرا وجاذبية وتبدو مستعدا للتفاهم والتوافق مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.