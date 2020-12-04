حظك اليوم الجمعة 4-12-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

يختص علم الأبراج بعرض الصفات الإيجابية والسلبية لكل برج من خلال تاريخ ميلاد الشخص، وتقدم "الوطن" استمراراً للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك بالغليان.. يجب أن تحافظ على توازنك النفسي كي لا تصنع أعداء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون متسامحا ومرنا إذا أردت أن تجد حلا للمشاكل العاطفية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالقدرة على تغيير وتطوير حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالتوازن في كل تعاملاتك وتنشر أفكارك بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يطالبك اليوم أن تنتبه لنفقاتك وأن تكون دقيقا في عملك وفي كل نشاطاتك كي لا تندم.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تراجع أقوالك قبل أن تتفوه بها كي لا تندم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك مفعما بالنشاط والسحر والجاذبية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تحصل على كلمات الثناء والمديح وتبدو مبهرا خاصة مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. فلتهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

أنت بحاجة للانعزال قليلا بحثا عن الهدوء والسكينة ولكي تهتم بشئونك الخاصة.. من المهم أيضا ألا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك على تنمية أعمال ويعدك بالتفاف المخلصين من حولك وتستمد منهم قوة الإرادة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تمنحك سحرا وتألقا وتعدك بأوقات هانئة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تقاوم شعورك بالكسل والتشوش وادرس جيدا خياراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم تجنب الأجواء الضاغطة وابحث عن نشاط يسعدك لتنشغل به.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بروح فضول ورغبة في المعرفة ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمدك بطاقة عاطفية أخاذة وتجمعك بمن تحب أوقات رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وهناك ضغوط مهنية ومادية ومن المهم اليوم أن تعتني بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تعلن أخبارك الخاصة وخططك.. كما أن ميلك للتأمل قد يجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يجعلك اليوم مشوشا وعليك أن تصبر للغد.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا اهتم بأن تضع في حساباتك مشاعر شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك وألا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تتجنب العصبية والعناد في معاملاتك مع من تحب وكن متكتما ولا تعلن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يمنحك اليوم روح حماس واستعدادا للتفهم مما يساعدك على علاج المواقف المتأزمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تدفعك للتعبير عن مشاعرك وتتجاوب مع من يطرق قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.